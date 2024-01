Cícero Lucena abre Colônia de Férias dos CMEIs e destaca o cuidado da Prefeitura com as crianças enquanto pais e mães trabalham

Música, teatro, dança, circo, brincadeiras e uma variedade de atividades que toda criança gosta. Essa é a proposta da Colônia de Férias que a Prefeitura de João Pessoa está realizando nos 93 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) até o dia 31 deste mês. A abertura aconteceu nesta terça-feira (9), no CMEI Maria Emília, no Bairro das Indústrias, onde o prefeito Cícero Lucena destacou o cuidado da gestão municipal com as mais de 17 mil crianças, que receberão acolhimento enquanto pais e mães estiverem trabalhando.

“Nós criamos em todas as unidades a Colônia de Férias para que as crianças se divirtam e, dessa forma, a gente possa avançar, preparando elas para o novo ano letivo, com o aprendizado pedagógico, com a licença necessária para um futuro melhor na educação. Esse é o carinho e a atenção dos que fazem a Prefeitura de João Pessoa, que tem a sensibilidade e a preocupação de melhorar a vida das pessoas – das crianças e de seus familiares”, afirmou o prefeito.

A programação acontece das 7h até às 17h, com interações através de atividade lúdicos, que tem como princípio básico promover uma imersão das crianças no universo mágico da diversão. A secretária de Educação e Cultura, América Castro, disse que as unidades, hoje, têm um perfil diferenciado, no cuidado e na maneira de desenvolver os alunos com atividades pedagógicas.

