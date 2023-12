Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 30 milhões neste sábado (9)

A Mega-Sena sorteia um prêmio acumulado estimado em R$ 30 milhões neste sábado (9). O sorteio ocorre às 20h, em São Paulo, com transmissão ao vivo no canal da Caixa no YouTube e no Facebook.

O último sorteio aconteceu na noite de quinta-feira (7) e não houve ganhadores, por isso o prêmio acumulou. As dezenas sorteadas foram: 03 – 14 – 21 – 22 – 37 – 39. O jogador pode apostar até as 19h, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.

O Jornal da Paraíba explica, abaixo, como apostar na Mega e as probabilidades para a conquista do prêmio.

Como apostar na Mega?

As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal, até as 19h do dia do sorteio. O valor mínimo para apostas pela internet é de R$ 30, com o limite diário de apostas sendo de R$ 945 no formato online. Presencialmente nas lotéricas, o valor mínimo da aposta é R$ 5.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 5, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, de acordo com a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, segundo a Caixa.