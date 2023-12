João Pessoa recebe uma das provas de ciclismo mais tradicionais do mundo neste domingo

João Pessoa recebe, neste domingo (10), mais de 250 ciclistas de todo o Brasil para a terceira edição do Gran Fondo, considerada uma das maiores e mais tradicionais provas de ciclismo do mundo. O evento, que conta com o apoio da Prefeitura Municipal de João Pessoa, tem largada às 6h, no Busto de Tamandaré.

A prova é aberta a todos os tipos de ciclistas (amadores e profissionais), maiores de 18 anos. Trata-se de um evento de ciclismo profissional – com batedores, equipe de staff durante todo trajeto, pontos de abastecimento, cronometragem, premiação, vila, kit atleta e medalhas para todos que finalizarem. Os primeiros cinco colocados gerais, masculino e feminino, receberão premiação em dinheiro. Já os primeiros colocados de cada categoria vão receber um troféu.

Segundo o coordenador da prova, Romolo Lazzaretti, os participantes vão disputar o desafio em dois percursos: 109km (longo) e 84km (curto). De acordo com a programação, após a saída do Busto de Tamandaré, e por questões de segurança, os ciclistas seguem até a ladeira da Praia do Cabo Branco atrás do carro de apoio com a velocidade máxima controlada. Logo depois percorrem a via principal do Altiplano – Avenida João Cirilo da Silva, no trajeto de ida e volta, e seguem à Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, em direção ao Litoral Sul, onde começam de fato às disputas de velocidade.

A partir da Avenida Panorâmica, os ciclistas entram rumo ao Mangabeira Shopping e percorrem toda Avenida Hilton Souto Maior até a BR-230, seguindo rumo a zona urbana de Cabedelo, retornando na altura do Km 2 da Transamazônica para o ponto de partida. A segurança do evento contará com 40 motociclistas da Semob-JP e três carros da Polícia Rodoviária Federal, além do Samu-JP.

“Queremos agradecer todo o apoio que o prefeito Cícero Lucena tem dado ao evento, que é uma das provas mais tradicionais do ciclismo mundial. Essa terceira edição já está consolidada não só no Nordeste, como no cenário nacional e espero que novas etapas aconteçam aqui em João Pessoa”, destacou Romolo Lazzaretti.

Todo o planejamento foi elaborado pela Prefeitura da Capital em uma ação conjunta das Secretarias de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer) e de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Infraestrutura (Seinfra), além da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), Guarda Civil Metropolitana e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Sobre o Gran Fondo – Romolo Lazzaretti explica que a modalidade nasceu no Norte da Itália nos anos 70, a partir da ideia de um grupo de amigos apaixonados pelo ciclismo. A primeira prova realizada em 1974 contou com 45 inscritos. No ano seguinte subiu para 120 e quatro anos depois 300. Hoje, na Europa, já são 13 mil inscritos de todas as idades que participam das competições.