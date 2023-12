Ceia de Natal completa é encontrada a partir de R$ 921 em estabelecimentos de João Pessoa

A ceia pronta para as festas de fim de ano mais barata encontrada em João Pessoa custa R$ 921,00, segundo constatou pesquisa feita pelo Procon-JP divulgada nesta quarta-feira (13). O levantamento avaliou os preços dos produtos mais utilizados em ceias natalinas e de Réveillon em 13 estabelecimentos da capital.

De acordo com a pesquisa, a opção mais barata de uma ceia de Natal completa vendida foi encontrada no bairro do Bessa, em uma loja de doces e salgados. A ceia é composta por 200 unidades de salgados com sabores variados, Peru a Califórnia (farofa, compota de frutas), arroz, 2kg de salpicão e uma torta tamanho grande. A ceia serve 20 pessoas.

Confira a pesquisa do Procon-JP na íntegra

Outra opção, desta vez mais cara, que foi encontrada pela pesquisa do Procon-JP, é no Bairro dos Estados, que também serve 20 pessoas e custa R$ 1.600,00 em uma padaria no local. Essa ceia é composta por 200 salgados, 50 docinhos, um peru inteiro decorado, 2kg de filé mignon ao molho madeira, 2kg de arroz à grega, 2kg de salpicão, 2kg de torta de morango, com cobertura branca.

Além das opções de ceias completas, a pesquisa também trouxe os preços individuais dos produtos mais utilizados para fazer as ceias da festa de final de ano, trazendo preços de carnes, arroz, saladas, batatas e farofas, massas (doces e salgadas), tortas especiais (doces e salgadas), além de sobremesas.

Um dos pratos mais tradicionais nessas ceias é o peru, que foi encontrado com preços que variam entre R$ 319,00 em uma panificadora no bairro do Cabo Branco e R$ 429,00 em uma doceria no bairro do Pedro Gondim.

Os bairros e locais dos estabelecimentos que tiveram a visita das equipes do Procon-JP foram esses a seguir.