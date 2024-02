Exposição em homenagem a Ariano Suassuna pode ser visitada a partir deste sábado (3)

A exposição ‘Ariano Suassuna’, em homenagem à história e ao legado do escritor e dramaturgo paraibano, pode ser visitada a partir deste sábado (3) das 14h às 18h, no escritório da Marcos Inácio Advogados, localizada na Avenida Epitácio Pessoa, 1967, em João Pessoa. A entrada para a exposição de Ariano Suassuna é gratuita, mediante inscrição no site Sympla.

Cerca de 200 itens pertencentes a Ariano Suassuna foram cedidos por sua família para a exposição. Entre esses itens, estão a máquina na qual o dramaturgo escreveu ‘O Auto da Compadecida’, alguns materiais da família e objetos pessoais.

“Quando ‘se encantou’, em 2014, Ariano tinha 87 anos. Uma vida dedicada à sede da alma e da honra de uma nação, à nossa cultura. A criação do Museu Ariano Suassuna se dá, exatamente, como uma forma de atestar essa imortalidade por meio da arte. Um caminho para que as mais variadas cidades e pessoas possam ter acesso a toda pluralidade do ‘Universo Suassuniano’, a esse que dedicou sua vida a reverenciar a cultura e o povo brasileiros”, falou João Suassuna, neto de Ariano e curador da exposição.

A exposição será aberta ao público todo primeiro sábado do mês, das 14h às 18h. A entrada é gratuita, mas é necessário fazer uma inscrição no site Sympla para garantir o acesso, tendo em vista que as visitas por dia são limitadas.

Quem for conhecer a exposição, também poderá saber um pouco mais sobre a casa onde hoje funciona o segmento empresarial da Marcos Inácio Advogados, mas que pertenceu à família Ribeiro Coutinho.