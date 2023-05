No Valentina Figueiredo

CPICS Canto da Harmonia completa 11 anos e realiza atividades durante toda a semana

13/05/2023 | 19:00 | 56

Neste domingo (14), o Centro de Práticas Integrativas e Complementares à Saúde (CPICS) Canto da Harmonia, situado no bairro Valentina Figueiredo, na zona sul de João Pessoa, está completando 11 anos de atividades e serviços prestados à população. Para celebrar a data, o CPICS divulgou uma programação que deve se estender por toda a semana, de 15 a 19 de maio.

A programação de aniversário do CPICS Canto da Harmonia começa nesta segunda-feira (15), às 8h, com um café da manhã exclusivo para a equipe e no turno da tarde está programada uma atividade de biodança. Na terça-feira (16), haverá ações com acolhimento e atendimentos nos dois turnos e relaxamento no turno da tarde.

Na quarta-feira (17), o serviço contará com a presença do Odontomóvel e do grupo de resgate de autoestima no turno da manhã e atendimentos individuais nos dois turnos, contando ainda com atividades de meditação à tarde. A programação segue na quinta-feira (18), com aulas de Tai Chi Chuan para adultos (manhã) e crianças (tarde). O serviço ainda vai dispor de constelação familiar, com a participação da Afya Centro Holístico, que auxiliará nos atendimentos. Fechando a programação, na sexta-feira (19), a equipe do CPICS vai ter um evento fechado intitulado ‘Cuidando de quem cuida’.

“Nestes 11 anos do Centro, ressalto os avanços dos últimos dois anos, que vão desde a tão sonhada reforma que foi realizada e segue no aumento dos atendimentos e a ampliação das práticas oferecidas além de todo acolhimento e serviço ofertado que aqui é desenvolvido”, destacou Greicy Bernardo, diretora do Canto da Harmonia.

Para a usuária do serviço, Abgail Silva, moradora do Planalto da Boa Esperança, o atendimento humanizado é um destaque no CPICS Canto da Harmonia. “A terapia que eu faço aqui no Canto da Harmonia e o atendimento das profissionais é muito bom. Com pouco tempo, nós já começamos a sentir os efeitos dessa terapia, principalmente com a massagem que ajuda a relaxar, além da auriculoterapia, que também tranquiliza e diminui o stress. Hoje posso dizer que, após o tratamento aqui, vivo mais tranquila”, relatou.

Canto da Harmonia – Para ter acesso ao serviço, o usuário deve comparecer ao CPICS nos dias úteis com o seu Cartão SUS, documento com foto e comprovante de residência. O Centro de Práticas Integrativas e Complementares à Saúde Canto da Harmonia fica situado à Rua Ulisses Alves Pequeno, s/n, Valentina Figueiredo. O telefone para informações é o (83) 3218-5873 e o horário de atendimento é das 8h às 12h e das 13h às 17h.