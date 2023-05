Combater é proteger

Prefeitura realiza roda de diálogo e reforça papel da imprensa no combate à exploração sexual infantil

23/05/2023 | 19:00 | 63

A Prefeitura de João Pessoa realizou, nesta terça-feira (23), uma Roda de Diálogo sobre abordagens na imprensa para ajudar no combate à exploração sexual infantil. O evento, que está em sua segunda edição, foi realizado no auditório do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba (CCJ-UFPB). A iniciativa faz parte da programação da Campanha Municipal de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

A diretora de Assistência Social da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), Benicleide Silvestre, ressaltou o papel da sociedade em se manter atenta e ouvir as crianças. “Mais um dia que marca a luta no combate ao abuso e exploração de crianças e adolescentes. Uma temática que toda a sociedade deve estar envolvida, os estudantes de Comunicação, de Direito, a imprensa também, levando pra sociedade esse olhar de cuidar. Combater é proteger nossas crianças. Muitas delas pedem socorro caladas e nós é que precisamos desse olhar de proteção, de cuidado e dessa escuta muitas vezes sem fala”, reforçou.

O encontro, voltado para profissionais e estudantes de Comunicação e de Direito, contou com a presença de juristas, professores universitários, autoridades municipais, entidades de classe, representantes da UFPB e diversos atores do sistema de garantia de direitos das crianças e adolescentes.

Marcos Weric, presidente da Associação Paraibana de Imprensa (API), participou do evento e enfatizou o papel da imprensa na defesa da criança e do adolescente. “A API está muito feliz em fazer parte do evento. A imprensa vive essa relação dúbia com esse tema, muitas vezes contribui de forma importante e significativa, mas algumas vezes também acaba expondo a vítima ainda mais, tratando o tema de forma equivocada. Precisamos, cada vez mais, reduzir essas ações equivocadas e se qualificar pra trazer a informação de forma ética e responsável. É participando desses eventos que a gente consegue absorver esse conhecimento e a melhor forma de tratar. A API está sempre à disposição pra fazer essa ponte entre essas temáticas e os profissionais de imprensa”, finalizou.

O evento ainda contou com a apresentação do grupo teatral Kairós, da Escola Municipal Padre Pedro Serrão, do Cristo Redentor. Eles impactaram a plateia com o texto ‘Esperançar incomoda que só a gota’, dirigido pelo professor Flávio Ramos.

Ação na orla – O encerramento das ações em alusão à Campanha Municipal de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes acontece na próxima sexta-feira (26), na orla de João Pessoa, com distribuição de panfletos, abordagens à população para sensibilização sobre o tema e informações de como realizar denúncia. A programação também fortalece o selo do programa Prefeito Amigo da Criança, criado pela Fundação Abrinq.

Parceiros – As ações estão sendo desenvolvidas em conjunto pelas secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes), Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), Educação e Cultura (Sedec), Participação Popular (SEPP), Turismo (Setur), Comunicação Social (Secom) e Saúde (SMS), além de Conselhos Tutelares e Redes de Proteção.