PALPITES Millonarios x Peñarol: AO VIVO AGORA, ESCALAÇÕES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Millonarios x Peñarol acontece HOJE (23/05) às 23 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações. O Millonarios é o mandante da partida. Cabe lembrar que o atual campeão da competição é o Del Valle , que também reconquistou a Supercopa Sul-Americana sobre o Flamengo.

O Peñarol, campeão nacional, enfrentará o Millonarios, da Colômbia, na terça-feira, 23 de maio, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, na temporada de 2023. O jogo acontecerá no estádio El Campín, em Bogotá, com início previsto para as 23h (horário de Brasília). Ambas as equipes fazem parte do Grupo A, juntamente com o América-MG e o Defensa y Justicia, da Argentina.

O Millonarios teve um desempenho recente no Torneio Abertura do Campeonato Colombiano, onde empatou por 2 a 2 contra o Independiente Medellín. Apesar do empate, o time mostrou superioridade no confronto, com mais oportunidades de gol e tiros no alvo. O Millonarios está invicto há sete jogos, com duas vitórias e cinco empates. Na Copa Sul-Americana, encerrou o primeiro turno com um empate em casa contra o América-MG por 1 a 1, mantendo a liderança do grupo.

Por sua vez, o Peñarol teve um período maior de preparação para o confronto, pois o fim de semana foi de folga no calendário do futebol uruguaio. O time conquistou o título do Torneio Abertura e finalizou a campanha com um empate contra o Wanderers. Apesar do sucesso no torneio nacional, o Peñarol não teve um bom desempenho na Copa Sul-Americana, perdendo todos os três jogos disputados no primeiro turno.

Apesar dos resultados, o Peñarol teve atuações melhores do que a pontuação indica, com uma média de 21 oportunidades de finalização por partida. No entanto, apenas 15 dessas finalizações foram direcionadas ao gol. A defesa do Peñarol sofreu dez gols, uma média de mais de três por partida. Agora, a equipe busca sua primeira vitória na competição continental.

Todos os jogos da Copa Sul-Americana 2023 serão transmitidos pela TV CONMEBOL. Outros jogos também serão transmitidos pela ESPN, STAR+ e Paramount Plus. O SBT está na disputa das transmissões e a TV Conmebol poderá transmitir algumas partidas.

O MRNews alerta que qualquer outro meio de transmissão que não seja a TV aberta e o STREAMING não é autorizado e pode ser ilegal a distribuição de imagens. Por isto o site indica apenas o aplicativo para que você assista de forma segura o jogo.

ESCALAÇÕES E PALPITES Copa Sul-Americana

19:00 Goiás 2 x 1 Universitario Rodada 4 19:00 Gimnasia La Plata 1 x1 Santa Fe Rodada 4 21:00 Magallanes 1 x 1 LDU Rodada 4 21:00 América-MG 0 x 1 Defensa y Justicia Rodada 4 21:30 Puerto Cabello 0 x 2 São Paulo Rodada 4 23:00 Millonarios 2 x 1 Peñarol

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

O Millonarios deve manter o mesmo time que tem atuado pelos jogos da Libertadores, bem como do campeonato nacional.

Provável escalação do Millonarios: A. Montero, J. Arias, J. Vargas, A. Llinás, E. Perlaza, S. Vega, D. Giraldo, Paredes Busatamante, D. Silva, D. Castro Espinosa e L. Castro Técnico: Alberto Gamero.

Peñarol

Assim como os donos da casa, o Peñarol deve manter o time principal das últimas partidas disputadas no Campeonato Uruguaio. Ou seja, vem para o confronto com o time descansado, ou seja com força máxima.

Provável escalação do Peñarol: Cardozo, Milans, Menosse, Rak, L. Hernandez, Cristóforo, S. Rodríguez, Méndez, Rossi, Arezo e A. Hernandéz. Técnico: Alfredo Arias.

QUEM TRANSMITE A SUL-AMERICANA PARA O BRASIL?

O atual campeão da competição é o ATHLETICO-PR , que venceu a competição em 2021 e é o time a ser batido este ano. A Copa Sul-Americana deste ano contará com 6 clubes brasileiros, 6 clubes da Argentina e 4 clubes de outros países do continente. Além disto, 10 times são classificados por desempenho na Libertadores da América. Os oito terceiros colocados na fase de grupos da competição se classificam e os dois melhores quartos colocados.

Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira os jogos de hoje NA tv

Após definidos os confrontos da segunda fase da disputa, ainda não se tem, ao certo, onde os jogos serão transmitidos para o Brasil. Após a pandemia, a DAZN não renovou com a CONMEBOL. Por outro lado, o SBT demonstrou interesse em transmitir partidas da competição que só tem fase de mata-mata. A TV Conmebol irá transmitir as primeiras partidas.

