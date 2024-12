AO VIVO Rio Ave x Vitória de Guimarães assistir EM DIRETO Primeira Liga Portugal 24/25, HOJE (16/12), escalações, palpites

Prévia do Jogo: Rio Ave x Vitória de Guimarães – Primeira Liga 2024

O jogo entre Rio Ave e Vitória de Guimarães marcará o encerramento da 14ª rodada da Primeira Liga 2024, nesta segunda-feira, 16 de dezembro, às 16h45 (horário de Brasília). A partida acontecerá no Estádio do Rio Ave Futebol Clube, e promete ser um confronto importante para as duas equipes, que buscam melhorar suas posições na tabela.

Rio Ave: Tentando recuperar o bom momento

Rio Ave atravessa uma fase mista na temporada, tendo mostrado um bom desempenho no mês passado. A equipe passou por uma invencibilidade de quatro partidas, incluindo uma vitória importante sobre o Alverca, que garantiu sua vaga nas oitavas de final da Taça de Portugal. No entanto, o time viu esse ímpeto ser interrompido na última rodada, quando perdeu por 1 a 0 para o Santa Clara, resultado que deixou a equipe com 15 pontos, na 9ª posição da tabela.

Apesar disso, a chegada do técnico Petit, em novembro, trouxe melhorias para o time, com destaque para a primeira vitória com o técnico e a manutenção de uma boa defesa, algo que o Rio Ave precisa aprimorar, pois a equipe já sofreu 23 gols, a segunda maior quantidade do campeonato.

Forma recente do Rio Ave na Primeira Liga:

DLDWWL

Forma recente do Rio Ave em todas as competições:

LDWWWL

Vitória de Guimarães: Esperança renovada após vitória na Liga Conferência

O Vitória de Guimarães, por sua vez, chega a este confronto após uma boa vitória por 4 a 1 sobre o St. Gallen na Liga Conferência, o que manteve sua invencibilidade na competição europeia e os colocou com 13 pontos na fase de grupos. No entanto, no campeonato nacional, a equipe tem enfrentado dificuldades em termos de consistência, com seis vitórias, três empates e quatro derrotas até o momento.

A principal dificuldade do time tem sido o desempenho fora de casa, onde conquistaram apenas oito pontos em 21 possíveis, e esperam evitar uma terceira derrota consecutiva fora de casa. O técnico Rui Borges terá que melhorar a produção da equipe, especialmente no setor ofensivo, se quiser continuar na luta por uma posição mais confortável na tabela.

Forma recente do Vitória de Guimarães na Primeira Liga:

DDWLWL

Forma recente do Vitória de Guimarães em todas as competições:

LWDWLW

Escalações e Expectativas

Rio Ave (provável escalação):

Miszta; Vrousai, Tome, Santos, Richards; Tiknaz, Neto, Novais; Morais, Clayton, Bondoso.

Vitória de Guimarães (provável escalação):

Varela; Gaspar, Rivas, Fernandes, Mendes; Silva, Handel; Cesar, Samu, Santos; Oliveira.

Análise do Jogo

O Rio Ave tem sido muito forte em casa, e sua invencibilidade no Estádio do Rio Ave, que dura há mais de um ano, será um fator crucial para o time buscar os três pontos. No entanto, o Vitória de Guimarães, após sua vitória na Liga Conferência, chega confiante e tem potencial para dificultar a vida do time da casa. A chave para o Vitória será melhorar seu desempenho fora de casa e corrigir as falhas que têm surgido na defesa.

Previsão:

Rio Ave 1-1 Vitória de Guimarães

Este jogo deve ser bem equilibrado, com ambas as equipes se esforçando para conquistar a vitória. O Rio Ave tem uma defesa sólida em casa, enquanto o Vitória de Guimarães pode surpreender com sua boa forma na Europa. Acreditamos que este confronto termine em um empate.