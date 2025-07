Por MRNews



Mãe de Marília Mendonça se manifesta após perder guarda provisória do neto e público reage: ‘apelação’

A disputa judicial pela guarda do pequeno Léo, filho da cantora Marília Mendonça e do cantor Murilo Huff, ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira (30). Em uma audiência de conciliação realizada em Goiânia, o juiz responsável pelo caso determinou que a guarda provisória da criança passasse para o pai. A decisão gerou grande repercussão nas redes sociais, com milhares de internautas opinando sobre o assunto.

Murilo Huff agora tem a guarda provisória de Léo, de cinco anos, enquanto o processo segue tramitando na Justiça. A decisão do juiz, segundo fontes ligadas ao caso, levou em conta o bem-estar da criança, que já passa a maior parte do tempo com o pai. Desde a morte trágica de Marília Mendonça, em novembro de 2021, a guarda vinha sendo dividida entre Murilo e Dona Ruth, mãe da artista.

Logo após o resultado da audiência, Dona Ruth usou as redes sociais para se pronunciar. Sem demonstrar revolta, ela destacou que continuará presente na vida do neto e que sua prioridade sempre foi o bem-estar de Léo. No entanto, sua fala comoveu os fãs da cantora, especialmente ao lembrar do vínculo que construiu com o menino desde que ele nasceu.

“Dei todo meu amor, carinho e estrutura para o Léo. Fui mãe e avó. Estarei sempre por perto, independentemente de decisões judiciais”, escreveu Dona Ruth em uma publicação no Instagram. O texto, acompanhado de uma foto ao lado do neto, emocionou muitos seguidores.

Nas redes sociais, o caso dividiu opiniões. Muitos apoiaram a decisão da Justiça, afirmando que Murilo Huff tem demonstrado ser um pai responsável e presente. Alguns comentários diziam: “O Léo precisa crescer ao lado do pai, e Murilo parece ser muito amoroso”, e “É o que a Marília gostaria, ele sempre foi bom pai”.

Por outro lado, houve quem visse a mudança como uma injustiça com Dona Ruth. Alguns usuários consideraram a decisão uma forma de “afastamento emocional” da avó que ajudou a criar Léo desde o nascimento. Frases como “apelação tirar a guarda da avó nesse momento” e “ela era o maior vínculo com a Marília” foram repetidas diversas vezes nos comentários.

Especialistas em direito da família comentaram o caso em programas de televisão e nas redes, destacando que a guarda provisória não significa um afastamento definitivo. Segundo a legislação brasileira, o que pesa nas decisões judiciais é sempre o interesse da criança, e o juiz pode modificar a guarda a qualquer momento, de acordo com novas provas ou situações.

O advogado de Murilo Huff afirmou à imprensa que o cantor quer preservar a tranquilidade de Léo e manter o menino longe dos holofotes. “Murilo só quer paz para criar o filho, sem disputas públicas”, disse o defensor.

Já os representantes legais de Dona Ruth não anunciaram se recorrerão da decisão, mas enfatizaram que o relacionamento com o neto será mantido de forma afetiva e respeitosa.

A repercussão também ganhou força com a circulação de um vídeo antigo de Marília Mendonça em que ela elogia a mãe como uma base sólida em sua vida e fala sobre como ela cuidava de Léo. Muitos internautas resgataram o trecho para defender que Dona Ruth tem papel essencial na formação do garoto.

Com o desenrolar do caso, o que fica evidente é o carinho envolvido dos dois lados. Tanto Murilo Huff quanto Dona Ruth demonstram preocupação genuína com o futuro de Léo, e o processo segue acompanhado de perto pelos fãs da cantora, que ainda vivem o luto por sua perda precoce.

O caso deve ter novos desdobramentos nas próximas semanas, à medida que o juiz analisa mais documentos e depoimentos. Enquanto isso, Murilo segue com a guarda provisória, buscando oferecer ao filho uma vida estável e cercada de amor.

Vídeo antigo de Marília Mendonça reacende debate sobre guarda do filho Léo

A disputa judicial pela guarda do pequeno Léo, filho da cantora Marília Mendonça com o cantor Murilo Huff, ganhou um novo capítulo nos últimos dias. Um vídeo esquecido, datado de 2020, voltou a circular nas redes sociais e tem sido utilizado como argumento por internautas e envolvidos no caso para avaliar a vontade da artista quanto à criação do filho. A gravação mostra uma entrevista concedida por Marília ao jornalista Leo Dias, meses antes de sua trágica morte em um acidente aéreo em novembro de 2021.

Na conversa, Marília falava abertamente sobre a importância da família, o papel de sua mãe, Dona Ruth, em sua vida, e também a convivência com Murilo Huff. Com falas emocionadas, a artista ressaltava a confiança na mãe como figura presente e fundamental para o bem-estar do neto. Desde a sua morte, Dona Ruth assumiu temporariamente a guarda de Léo, enquanto Murilo, pai biológico, também pleiteia a responsabilidade total ou compartilhada.

O vídeo viralizou e provocou reações diversas entre os fãs e a opinião pública. Muitos argumentam que, por mais que Marília tenha enaltecido a mãe, ela jamais teria imaginado um cenário em que precisaria deixar uma orientação formal sobre a guarda de seu filho. Outros acreditam que a entrevista mostra claramente sua intenção de que Dona Ruth fosse a figura materna de referência para Léo, caso algo acontecesse.

Repercussão nas redes e influência no processo

A divulgação da entrevista causou grande impacto emocional nos fãs da artista. Diversos comentários exaltam a dedicação da mãe de Marília à neto, ao mesmo tempo em que apontam para a estabilidade emocional e financeira de Murilo Huff como argumentos favoráveis ao cantor. Murilo, inclusive, já declarou publicamente que mantém uma relação cordial com Dona Ruth e que busca um desfecho pacífico para o bem do filho.

Advogados e especialistas em direito de família alertam que, apesar da comoção pública, a decisão cabe exclusivamente à Justiça, que deve considerar o melhor interesse da criança. A entrevista, mesmo não tendo valor legal formal, pode ser avaliada como parte do contexto familiar. A afetividade, o vínculo diário e a capacidade de prover um ambiente saudável serão pontos cruciais para os magistrados encarregados da sentença.

Posições públicas e o desejo de Marília

Embora a cantora não tenha deixado um testamento ou documento oficial expressando sua vontade quanto à guarda, muitos fãs interpretam as palavras dela na entrevista como uma espécie de desejo implícito. A artista dizia, com carinho, que sua mãe era seu “porto seguro”, e que “Léo teria na avó uma segunda mãe”.

No entanto, Murilo Huff também vem demonstrando publicamente seu amor e comprometimento com o filho. Em diversas entrevistas, ele fala com orgulho da paternidade e das tentativas de manter viva a memória da mãe de Léo. O cantor já revelou que nunca se opôs à presença de Dona Ruth na vida do menino, e que o vínculo afetivo entre avó e neto é inquestionável.

Futuro da decisão judicial

Com a repercussão do vídeo, cresce a expectativa sobre qual será o entendimento da Justiça. A tendência, segundo especialistas, é que haja uma guarda compartilhada, respeitando tanto a figura paterna quanto o laço profundo entre o menino e a avó. A prioridade, reforçam os juízes e promotores da área, é garantir à criança estabilidade emocional e continuidade no cuidado, com o menor impacto possível após a perda precoce da mãe.

O legado de Marília Mendonça segue tocando corações e abrindo reflexões sobre maternidade, família e amor incondicional. A lembrança de suas palavras em vida, agora resgatadas em vídeo, só reafirma a intensidade com que a cantora vivia para o filho e para os que amava.

Murilo Huff entra na Justiça para ter guarda total do filho com Marília Mendonça: entenda o motivo

O cantor Murilo Huff acionou a Justiça para solicitar a guarda unilateral do filho Léo, de 3 anos, fruto de seu relacionamento com a cantora Marília Mendonça, que faleceu tragicamente em um acidente aéreo em 2021. Desde então, os cuidados com o menino vinham sendo compartilhados entre o pai e a avó materna, Ruth Moreira.

Segundo fontes próximas, a decisão de Murilo não tem como objetivo romper vínculos entre o filho e a avó, mas sim garantir mais praticidade nas decisões do dia a dia. Ele deseja formalizar legalmente o que já acontece na prática: é Murilo quem exerce a maior parte das responsabilidades relacionadas à criação da criança.

Motivos por trás da solicitação

Embora o processo corra em segredo de Justiça, pessoas ligadas ao sertanejo revelaram que o principal motivo seria a necessidade de maior autonomia legal. Atualmente, qualquer decisão envolvendo viagens, questões escolares ou cuidados médicos depende de uma autorização conjunta com Ruth Moreira, o que, em alguns casos, pode atrasar procedimentos importantes.

Murilo, que mora em Goiânia com o filho, conta com o apoio de sua própria mãe na rotina da casa. Segundo essas fontes, o cantor vem buscando garantir estabilidade para Léo, que já está habituado à convivência diária com o pai.

Relação com a avó materna continua boa

Apesar da ação judicial, Murilo Huff reforça que Ruth Moreira continua sendo uma figura importante na vida de Léo. A intenção dele, de acordo com pessoas próximas, é preservar essa relação familiar e garantir que o menino continue convivendo com a avó, como sempre aconteceu desde a morte de Marília Mendonça.

O pedido de guarda unilateral, portanto, não seria um afastamento, mas uma formalização da estrutura familiar que se consolidou nos últimos anos. A medida, segundo o cantor, visa proteger o bem-estar da criança e tornar mais eficiente o processo de tomada de decisões que envolvem a sua criação.

Família busca equilíbrio após perda

Desde a trágica morte de Marília Mendonça, a família tem se unido para garantir que Léo tenha uma vida feliz, estável e cercada de carinho. Agora, com o pedido de guarda total, Murilo Huff espera dar mais um passo na direção da segurança e bem-estar do filho, respeitando os laços afetivos que ele mantém com todos ao seu redor.

No próximo a completar dois anos desde a trágica morte da renomada cantora Marília Mendonça, juntamente com mais quatro membros da tripulação que estavam a bordo do avião que infelizmente caiu, ceifando todas as vidas a bordo, uma carta psicografada da cantora foi divulgada.

A voz única de Marília Mendonça, conhecida como a rainha da sofrência, deixou saudades em todo o Brasil, e em 5 de novembro de 2021, o país inteiro ficou de luto por essa perda devastadora. O acidente ocorreu quando o avião que transportava a cantora caiu próximo a uma cachoeira, enquanto ela se dirigia para um show no interior de Minas Gerais.

Nesta sexta-feira, uma sensitiva conhecida como Charline compartilhou uma experiência única, afirmando ter recebido uma mensagem do além de Marília Mendonça. Isso gerou grande surpresa e está causando grande repercussão nas redes sociais.

A sensitiva, que é reconhecida nas redes sociais, pediu compreensão à medida que lia a suposta carta que teria recebido da cantora falecida. Ela descreveu que, ao ler o conteúdo, as pessoas e os admiradores de Marília Mendonça imaginariam a cantora vestida de branco.

Na carta, Marília menciona o mistério em torno de sua morte e a dificuldade de aceitar seu falecimento prematuro. Ela descreve sua vida após a morte como uma colônia com pessoas boas e expressa amor por sua mãe, dizendo que está bem e que a vida continua após a morte.

A carta ainda menciona seu filho e seu futuro sucesso na música, afirmando que ela estará presente para testemunhar seu êxito. Marília conclui que não existe paz maior do que a paz divina e que, mesmo após a morte, sua jornada continua, cheia de alegria e risos.

“Muitos boatos sobre a minha morte, algo que até hoje ficou em lacunas, tantos canais que tentaram a comunicação, porém tem todo um processo… a aceitação de um desencarne precoce não é fácil!”, declarava. “Hoje… me vejo em uma colônia cheia de pessoas boas, lembro–me muito bem de um filme que assisti e que retratou bem como é esse lugar que me encontro! Aprendi tanto, como foi doloroso a aceitação”, começa a carta.

“E hoje tranquila, serena me encontro nos braços dos celestiais… nem nos meus melhores sonhos terrenos eu saberia. Como é aqui onde estou me recuperando… mas tive permissão de dizer a todos estou bem, a vida não acaba aqui, ela continua… e eu por vezes… volto e sussurro no ouvido de minha mãe, mãe você é forte! Mãe eu te amo”.

“E meu filhinho se prepara, porque teu caminho é de luz. Tu terás a minha voz literalmente, será renomado, um orgulho pra mim. Eu estarei aqui em festa vendo seu sucesso. Eu queria dizer apenas que não há paz maior do que a paz divina”.

“Quando o palco da vida se fechou e me jogaram aquele lençol eu achei que tinha acabado… mas não! Apenas recomeçou. Mesmo vindo a tona. O que ainda não é permitido. Aqui estou feliz, feliz e dando minhas gargalhadas sem pausa”. Termina a carta.