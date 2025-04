Semob-JP altera operação de ônibus para feriados da Semana Santa e Tiradentes

Para garantir os deslocamentos dos passageiros do transporte público, entre os dias 17 (quinta) e 21 (segunda), a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) planejou uma operação de ônibus para Semana Santa e para o feriado de Tiradentes, na segunda-feira (21).

O superintendente da Mobilidade Urbana de João Pessoa, Marcilio do HBE, explicou que a expectativa é a redução no número de passageiros e movimentação tranquila nas vias da cidade, onde a Semob estará monitorando o transporte público durante os cinco dias do feriadão e, caso haja necessidade de redução ou reforço na frota, será realizado ajustes. “Já solicitamos os ajustes às empresas por meio do Sintur-JP e acreditamos que a pequena mudança que faremos nos feriados não trará qualquer prejuízo a quem precisar dos ônibus”, ressaltou o superintendente.

Na quinta-feira (17), onde terá ponto facultativo nas repartições públicas municipais e estaduais, a circulação da frota será com quadro de sábado, ou seja, 74 linhas, porém com reforço nas linhas 1500, 5100, 207, 208,304, 518, 106, 107, 229, 2515, 500, 521,5210, 522, 530, 5605, 101, 103, 109, 9901, E155, E551, E 600, 401 e 507.

Já no dia 18, feriado da Sexta-feira Santa, o sistema de transporte vai circular com quadro de domingo com 50 linhas. Na segunda (21), feriado de Tiradentes, será também com quadro do domingo, mas com o reforço das linhas 1500, 5100, 204, 229, 510, 601, 116, 9901, 105, 109, 401 e 507.

Sábado e domingo – Durante o final de semana, a circulação do transporte público não sofrerá alteração. Ou seja, no sábado (19), a frota vai circular com 261 veículos e no domingo (20), serão 113 veículos ativos.

A Semob-JP orienta que para conferir todas as linhas, itinerários e horários de circulação dos ônibus, a população acesse o site servicos.semobjp.pb.gov.br, clique no ícone ‘transporte público’ e digite o código da linha que necessita de informações. Para acionar uma das equipes da Semob-JP, basta enviar mensagem, áudio ou fotos para o WhatsApp (83) 98760-2134.