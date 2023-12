Emlur mobiliza mais de 400 agentes para garantir limpeza durante e após festa de Réveillon

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) montou uma operação especial para garantir a realização dos serviços de varrição, catação na faixa de areia e coleta durante e após os festejos de Réveillon. A Diretoria de Operações mobilizou mais de 400 pessoas para a execução dos serviços.

No domingo (31), em torno de 30 agentes da Emlur estarão dispostos nas praias de Tambaú e Cabo Branco, na execução das ações de limpeza urbana, durante a realização da festa promovida pela Prefeitura de João Pessoa, no Busto de Tamandaré. Mas às 5h, as equipes da operação especial entram em campo, sendo dispostas por todo o Litoral, da praia da Penha ao Bessa.

Desde a semana passada, a Emlur intensificou os serviços na orla, devido ao aumento do número de usuários e consequente aumento da produção de resíduos. Os serviços passaram a ser realizados também durante a madrugada.

Programação – Nesta quinta-feira (28), a programação dos serviços de zeladoria – roçagem, capinação e pintura de meio-fio – contempla os bairros de Bessa, Manaíra, Mandacaru, Bairro dos Ipês, Paratibe, Costa do Sol, Planalto da Boa Esperança, Ernesto Geisel, Cuiá e José Vieira Diniz. As equipes de zeladoria também executam os serviços em grandes corredores viários, incluindo a Rodovia PB-008 e as avenidas Epitácio Pessoa e Cruz das Armas.

A coleta de resíduos diversos – materiais misturados com terra, restos de capim, resíduos da construção civil, móveis e resíduos domiciliares descartados irregularmente nas ruas – é feita nos bairros de Pedro Gondim, Treze de Maio, Bairro dos Estados, Bairro dos Ipês, Padre Zé, Mandacaru, Gramame, Cidade dos Funcionários, Bancários, Jardim São Paulo, Anatólia e Ernesto Geisel.

As equipes que recolhem resíduos de poda de árvores circulam pelos bairros de Engenho Velho, Colinas do Sul, Gervásio Maia, João Paulo II, Cidade dos Funcionários, Grotão, Pedro Gondim, Treze de Maio, Bairro dos Estados, Bairro dos Ipês, Padre Zé e Mandacaru.

A população pode solicitar os serviços da Emlur pelos telefones 3213 4237 e 3213 4238 e pelo aplicativo João Pessoa na Palma da Mão. Outra opção é pelo site da Prefeitura de João Pessoa, na plataforma Prefeitura Conectada, no endereço https://joaopessoa.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=10