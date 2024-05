Hospital Municipal Santa Isabel aumenta em 34% o número de procedimentos urológicos

O Serviço de Urologia do Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) registrou um aumento expressivo na quantidade de cirurgias realizadas este ano. O número de procedimentos foi 34% maior em relação ao realizado no mesmo período do ano passado. Foram realizadas 236 cirurgias apenas no primeiro trimestre de 2024, 61 a mais em relação a 2023, quando foram feitos 175 procedimentos.

Os números revelam que o hospital tem ampliado a quantidade de pacientes atendidos pelo serviço especializado, ofertando, inclusive, aos usuários da Rede Municipal de Saúde de João Pessoa, cirurgias de grande porte e super modernas.

“Do total de cirurgias realizadas este ano, temos diversas de grande porte, que são feitas com técnicas minimamente invasiva, que permitem que os pacientes tratem patologias complexas, mas que permaneçam poucos dias no hospital e se recuperem mais rápido. E são cirurgias super modernas e que já são realizadas rotineiramente no nosso serviço”, informa o médico urologista Rafael Rebouças, que coordena o Serviço de Urologia do HMSI.

A diretora-geral do Santa Isabel, a médica Adriana Lobão, destacou o trabalho realizado que está influenciando no crescimento do número de procedimentos urológicos. “A Secretaria Municipal de Saúde e a direção do Hospital Santa Isabel vêm tendo um olhar diferenciado sobre a questão dos pacientes urológicos, mantendo um ritmo constante e crescente de aumento de cirurgias e condições ofertadas para que os procedimentos, cada vez mais, alcancem um fluxo acelerado e diminua a demanda por essas cirurgias”, frisou.

Entre os procedimentos realizados estão as cirurgias renais percutâneas (nefrolitotripsia percutânea), que é uma cirurgia complexa, de alto custo, mas que é ofertada gratuitamente pelo SUS em João Pessoa através do Serviço de Urologia do HMSI.

“As cirurgias renais percutâneas são para cálculos volumosos do rim e que nós chamamos de endourologia, que é uma técnica minimamente invasiva, que faz uma pequena incisão apenas para adentrar ao rim e remover as pedras. E nós temos essa cirurgia sendo feita de forma rotineira, em torno de cinco cirurgias por semana desse tipo”, explica o médico Rafael Rebouças.

Tipos de cirurgias – No Hospital Santa Isabel, administrado pela Prefeitura de João Pessoa, são realizados diferentes tipos de cirurgia do sistema urinário, como vasectomia, nefrolitotomia percutânea, postectomia, ressecção endoscópica de próstata, cateter duplo J, prostatectomia, tratamento cirúrgico de hidrocele e tratamento cirúrgico de varicocele, entre outras.

Entre as várias especialidades ofertadas pelo serviço, o procedimento mais demandado no primeiro trimestre de 2024 foi a cirurgia de vasectomia, com 94 procedimentos realizados, dos quais muitos foram feitos durante o mutirão. O Santa Isabel é referência na cirurgia de vasectomia, que integra o programa de planejamento familiar ofertado na unidade através do Serviço de Urologia.

Para Rafael Rebouças, o aumento das cirurgias urológicas e a ampliação dos pacientes atendidos ocorrem por conta do serviço de qualidade ofertado e da equipe ampla e especializada do hospital. “Nós temos uma equipe muito bem preparada. Contamos hoje com cerca de 18 urologistas. É uma equipe grande e que atende diversas patologias, porque muitos têm especialidades diversas”, ressalta.