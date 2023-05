Filha de Juliano Cazarré passa por nova cirurgia no coração e mãe informa estado de saúde: ‘Leito vazio’

Maria Guilhermina, filha de Juliano e Letícia Cazarré, nasceu com uma condição rara chamada Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita. Após uma longa luta de nove meses no hospital, a pequena Maria, com apenas 11 meses de idade, recebeu alta recentemente.

No último domingo (22), Letícia Cazarré usou sua conta no Instagram para informar aos seguidores que a filha passará por mais uma cirurgia cardíaca. Em seu apelo, ela pediu que todos continuassem orando pela recuperação da bebê.

Nesta terça-feira (23), Letícia Cazarré compartilhou atualizações sobre a situação da filha através dos stories em seu perfil no Instagram. Ela mencionou que Maria havia entrado na sala de procedimento e que aguardariam para ver como o coração corajoso da pequena responderia.

Através de suas publicações, Letícia sempre destacou sua fé, mencionando a importância de Deus e Nossa Senhora nesse momento difícil. Ela pediu que Dom Álvaro cuidasse de tudo mais uma vez e que o Venerável Guido estivesse presente, iluminando as mentes dos médicos e inspirando seus talentos.

Letícia também compartilhou uma foto de sua mão segurando um terço, representando sua oração durante o procedimento. Em outra ocasião, ela pediu o apoio dos internautas para se unirem em uma corrente de oração por Maria Guilhermina, para que ela vença mais essa batalha pela vida.

Depois de cinco meses de luta contra o câncer, Preta Gil comove ao passar por nova situação

A cantora Preta Gil está enfrentando um câncer de intestino que foi diagnosticado no início deste ano. Em uma entrevista ao programa Fantástico, em março, Preta Gil revelou que demorou para procurar um médico, e só o fez quando começou a ter sangramentos. Naquele momento, ela interrompeu todas as suas atividades para investigar o que estava acontecendo.

Após passar por uma série de exames no hospital, foi constatado que Preta Gil estava com câncer no intestino. Poucos dias após o diagnóstico, a cantora iniciou o tratamento, que está atualmente na segunda fase e está sendo realizado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Devido ao tratamento contra o câncer, Preta Gil fez diversas mudanças em sua rotina. Em fevereiro, por exemplo, ela não pôde levar seu bloco de Carnaval para a avenida e prometeu que retornará no próximo ano, quando o bloco completará 15 anos.

Após passar cinco meses sem sair de casa para eventos sociais, Preta Gil finalmente compareceu a um show em São Paulo. Em suas redes sociais, ela compartilhou sua alegria: “Depois de 5 meses hoje fui dar meu primeiro rolezinho!!! Fui prestigiar minha irmã Monique Gardenberg, que idealizou e realizou mais um festival icônico”. Os fãs de Preta ficaram felizes e emocionados com sua força e alegria.

Preta Gil também marcou presença no show de Caetano Veloso, que ocorreu no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. A cantora compareceu ao evento acompanhada de seu grande amigo Gominho, que tem estado ao seu lado durante esse período. Preta Gil afirmou que aos poucos está retomando as atividades que ama. Ela está atualmente na segunda fase do tratamento contra o câncer, e a próxima e última etapa será a cirurgia à qual ela será submetida.

Filho de Marcos Mion comemora aniversário e causa surpresa com pedido: ‘Um menino de 16 anos pedir isso?’

É maravilhoso ver o filho mais velho de Marcos Mion, Romeo, comemorando seu aniversário de 16 anos e emocionando seu pai com um pedido especial. Em um vídeo compartilhado por Mion no Instagram, Romeo corta o bolo e surpreende a todos ao dizer que seu desejo é passar o aniversário com sua família. Esse gesto simples, mas significativo, arrancou aplausos dos familiares presentes e emocionou aqueles que assistiram ao vídeo. Mas não é só isso. Veja ao final o vídeo.

Marcos Mion descreveu o pedido de Romeo como algo especial, destacando a surpresa de ouvir um menino de 16 anos pedir algo tão simples e valioso como passar o aniversário com sua família. Ele expressou seu amor e felicitou Romeo pelo seu aniversário especial.

O apresentador também compartilhou outro momento de comemoração, onde Romeo recebe abraços e beijos dos pais. As postagens de Mion sobre os momentos em família receberam mensagens de carinho do público, parabenizando Romeo e elogiando a emoção transmitida nos vídeos.

Essa é uma demonstração de que a conexão familiar e o amor entre pais e filhos são algo valioso e emocionante. É reconfortante ver momentos como esses sendo compartilhados publicamente, pois nos lembram da importância das relações familiares e da gratidão por estar junto daqueles que amamos em ocasiões especiais como um aniversário.

Compartilhe isso:

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Mais