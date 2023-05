ASSISTIR AO VIVO Atlas x Chivas Guadalajara CAMPEONATO Mexicano 2022/2023, LIGA MX HOJE (11/05), PALPITES, ESCALAÇÕES – BOLA ROLANDO

A partida entre Atlas x Guadalajara é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2022/2023. Contudo, a bola rola HOJE (11/05) às 22 hs (horário de Brasília). A partida tem Atlas como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

A transmissão das partidas da Liga MX para o Brasil serão, a princípio, feitas todas elas pela ONEFOOTBALL. Os jogos poderão ser visto ao vivo pelo APP DO ONEFOOTBALL ao vivo E GRATUITAMENTE. Para acompanhar quem transmite esta partida, veja logo a seguir. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje e onde haverá transmissão.

NARRAÇÃO /PRÉ-JOGO Atlas x Guadalajara AO VIVO AQUI

ESCALAÇÃO

BREVE

PALPITES CAMPEONATO MEXICANO

11.05. 22:00 Atlas 0 x 1 Guadalajara LIVE 12.05. 00:10 Tigres 1 x 1 Toluca LIVE

Entretanto, como informado, apenas alguns jogos do campeonato mexicano terão transmissão para o Brasil. Assim sendo, confira abaixo quem transmitirá

Canal Atlas x Guadalajara ONEFOOTBALL SIM STARPLUS SIM GE.com Narração ao vivo

CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO CAMPEONATO MEXICANO, LIGA MX

O Campeonato Mexicano

A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

Assim, como outros campeonatos de língua espanhola, o Mexicano também conta com a Apertura (primeira fase) e a Clausula (segunda fase). Por fim, Os clubes com mais vitoriosos da competição são o América, com 13 títulos, e o Chivas, com 12 títulos, seguidos de Toluca com 10, Cruz Azul com 9, Pumas, León e U.A.N.L Tigres com 7 títulos cada.

A edição 20/21 teve como campeão o CRUZ AZUL. Assim sendo, o time venceu o SANTOS LAGUNA, vice-campeão. Na edição 21/22 a disputa também acontecerá em forma de APERTURA E CLAUSURA, ou seja, primeira a segunda fases do Campeonato Mexicano.

ÚLTIMOS CAMPEÕES

Liga MX 2022/2023 Liga MX 2021/2022 Atlas Liga MX 2020/2021 Cruz Azul Liga MX 2019/2020 Monterrey (Abertura – Playoffs)

OUTRO FORMATO: Primeira Divisão 2018/2019 Club America (Abertura – Playoffs) Tigres (Encerramento – Playoffs) Primeira Divisão 2017/2018 Tigres (Abertura – Playoffs) Santos Laguna (Encerramento – Playoffs) Primeira Divisão 2016/2017 Tigres (Abertura – Playoffs) Guadalajara Chivas (Encerramento – Playoffs) Primeira Divisão 2015/2016 Tigres (Abertura – Playoffs) Pachuca (Encerramento – Playoffs) Primeira Divisão 2014/2015 Club America (Abertura – Playoffs) Santos Laguna (Encerramento – Playoffs) Primeira Divisão 2013/2014 Leon (Encerramento – Playoffs) Leon Primeira Divisão 2012/2013 Tijuana (Abertura – Playoffs) Club America (Encerramento – Playoffs) Primeira Divisão 2011/2012 Tigres (Abertura – Playoffs) Santos Laguna (Encerramento – Playoffs) Primeira Divisão 2010/2011 Monterrey (Abertura – Playoffs) U.N.A.M. (Encerramento – Playoffs) Primeira Divisão 2009/2010 Monterrey (Abertura – Playoffs) Toluca (Encerramento – Playoffs) Primeira Divisão 2008/2009 Toluca (Abertura – Playoffs) U.N.A.M. (Encerramento – Playoffs) Primeira Divisão 2007/2008 Atlante (Abertura – Playoffs) Santos Laguna (Encerramento – Playoffs) Primeira Divisão 2006/2007 Guadalajara Chivas (Abertura – Playoffs) Pachuca (Encerramento – Playoffs) Primeira Divisão 2005/2006 Toluca (Abertura – Playoffs) Pachuca (Encerramento – Playoffs) Primeira Divisão 2004/2005 U.N.A.M. (Abertura – Playoffs) Club America (Encerramento – Playoffs) Primeira Divisão 2003/2004 Pachuca (Abertura – Playoffs) U.N.A.M. (Encerramento – Playoffs) Primeira Divisão 2002/2003 Toluca (Abertura – Playoffs) Monterrey (Encerramento – Playoffs) Primeira Divisão 2001/2002 Pachuca (Abertura – Playoffs) Club America (Encerramento – Playoffs)

