Emlur inicia semana com serviços de conservação em diversos bairros de João Pessoa

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) segue intensificando os serviços de conservação e limpeza em diversos pontos da cidade. As equipes estão atuando, nesta semana, em bairros como Mangabeira, Jaguaribe, Altiplano, Miramar, Ipês, Costa e Silva e Grotão, além de importantes corredores viários, a exemplo da Avenida Nina Lima (Trincheiras) e da Avenida Flávio Ribeiro Coutinho (Retão de Manaíra).

As ações desta segunda-feira (11) também contemplam áreas de convivência e lazer, como no Jardim Oceania, com serviços realizados na Praça da Cidade e no Parque Parahyba II, garantindo mais qualidade de vida para a população e preservação dos espaços públicos.

De acordo com o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, o trabalho das equipes segue de forma contínua em toda a cidade, com foco na manutenção da limpeza urbana e no bem-estar da população.

“Estamos com nossas equipes distribuídas em várias localidades, atuando diariamente para manter a cidade limpa e organizada. No entanto, é importante destacar que também seguimos empenhados na limpeza dos pontos irregulares de descarte de lixo. Infelizmente, em muitos casos, logo após a realização do serviço, a própria população volta a descartar resíduos no mesmo local, o que acaba comprometendo o andamento das ações”, afirma Ricardo Veloso.

A Emlur reforça que a população pode contribuir diretamente com a limpeza urbana realizando denúncias e solicitações de serviços por meio do aplicativo João Pessoa na Palma da Mão. Além disso, a coleta domiciliar segue ocorrendo de forma regular em toda a cidade, e os moradores podem consultar dias e horários atualizados por meio do site oficial da Prefeitura de João Pessoa.

A Autarquia reforça a importância da colaboração de todos no descarte correto dos resíduos, respeitando os dias e horários da coleta domiciliar e evitando o despejo irregular em vias públicas e terrenos. A conscientização coletiva é fundamental para garantir a efetividade dos serviços e manter a cidade limpa de forma permanente.