Homem morre e outro fica ferido em acidente envolvendo carro, moto e caminhão, em Patos

Acidente ocorreu na noite deste domingo (10).. Foto: Reprodução/TV Paraíba

Um homem morreu e outro ficou ferido em um acidente envolvendo um carro, uma moto e um caminhão, na noite deste domingo (10), entre as cidades de Patos e São José do Bonfim, no Sertão.

A vítima foi identificada como Irandilson Flávio Cirne, de 57 anos. Segundo informações do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar de Patos, o homem dirigia um carro e seguia em alta velocidade quando bateu em uma moto, invadiu a contramão e colidiu com o caminhão.

Com o impacto, o homem morreu no local. O condutor da moto ficou ferido e foi socorrido para o Hospital Regional de Patos. Segundo informações da unidade de saúde, o estado dele é grave.

O motorista do caminhão permaneceu no local até a chegada da polícia.