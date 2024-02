População atende ao chamado da Prefeitura e se engaja no Dia D de combate ao Aedes aegypti

A Prefeitura de João Pessoa realizou, neste sábado (24), o Dia D de mobilização no combate ao mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão de doenças como dengue, zika e chikungunya. A população atendeu ao chamado, levando as crianças e os adolescentes de 10 a 14 anos para se vacinarem, além de abrir suas casas para a visita dos agentes de saúde e de endemias.

Somente na parte da manhã, foram aplicadas mais de duas mil doses de vacina – incluindo da dengue e demais imunizantes – em diversos pontos de imunização distribuídos nos cinco Distritos Sanitários de saúde. A ação teve início às 8h na unidade de saúde da família Ilha do Bispo I e II.

O vigilante José Wellington Ferreira Calaço levou a filha Maria Eduarda, de 13 anos, para se imunizar contra a dengue. “É muito importante, porque o risco de epidemia dessa doença é grande e tem que se vacinar para prevenir. Em casa tomamos cuidado, mas se tem a vacina, não podemos deixar passar a oportunidade”, disse.

Do total de doses aplicadas, foram 352 no Distrito I; 462 no Distrito II; 548 no Distrito III; 341 no Distrito IV e 465 no Distrito V. Simultaneamente, os agentes de saúde realizaram uma grande mobilização porta a porta, levando informações e orientações aos moradores sobre a importância de evitar a proliferação do Aedes aegypti. Eles também realizaram buscas por focos do mosquito nas casas.

“Achei um saldo muito positivo a quantidade de vacinas aplicadas em relação à dengue. Colocamos cinco unidades por distrito. Então, pelo quantitativo de unidades que foram abertas, essa procura também é positiva. Vamos continuar fazendo esse chamamento para que, cada vez mais, possamos aumentar esse número de pessoas vacinadas para dengue”, declarou Aline Grisi, diretora de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde.

As gêmeas Noemi e Brenda, de 8 anos, filhas da dona de casa Ismênia Sousa Lima de Oliveira, não tomam a vacina da dengue por conta da idade. Mas a mãe levou as crianças para atualizar as vacinas. “Para mim, esse dia de multivacinação é muito importante. Tem mães que não percebem a importância dessas vacinas, principalmente a da dengue, gratuita, para as crianças. Estou muito feliz que nosso prefeito está trabalhando isso. Está de parabéns. Nossa saúde está em primeiro lugar. Eu, pelo menos, faço minha parte. Não deixo acumular água”, afirmou.

Para a dona de casa Mayara Suênia Gomes Silva de Lima, mãe de Larissa Manoela Gomes, de 11 anos, manter as vacinas da filha em dia é fundamental. “Eu acho que tem uma importância muito grande para evitar doenças e, toda vez que tem campanha, venho com ela. Hoje foi a vacina da dengue”, destacou.

Na casa de Reginalda Fernanda da Silva, mãe de gêmeas de 12 anos, ninguém teve dengue e isso, segundo ela, é resultado do cuidado em evitar a formação de focos do mosquito. “As vacinas delas estão em dia e essa agora, da dengue, é muito importante porque previne. Em casa tenho todo o cuidado, não deixo criar nenhum foco”, garantiu.

Mãe de Renan da Silva, de 14 anos, Ana Cláudia da Silva assegurou que observa sempre todos os espaços do quintal de casa para evitar que surjam focos do Aedes. “Tem que se prevenir contra doenças, tem que se cuidar. É bem importante essa vacina porque a gente vê o número de casos de dengue aumentando, principalmente nesse período de chuva”, observou.

Lívia Maria, de 10 anos, filha do motorista Wellington Luiz da Silva, tomou a vacina da dengue e também a da Covid-19. Para o pai, foi um dia muito importante. “Ela, inclusive, me acordou cedo lembrando da vacinação. Desde cedo, já tem essa consciência da prevenção”, declarou.

Visitas – Os agentes de saúde e agentes endêmicos fizeram uma mobilização de casa em casa, orientando, entregando material e realizando vistorias nos imóveis em busca de possíveis focos do mosquito. A ação foi em conjunto com o Governo do Estado, realizando um grande mutirão.

Alexsandro do Nascimento Sousa é mecânico e cuida não só da casa, mas também da sua oficina. Morador da Ilha do Bispo, onde aconteceu a abertura do Dia D, ele contou que se preocupa porque, apesar de ser cuidadoso, muitas pessoas não contribuem, colocando todos em risco. A casa dele foi uma das primeiras a receber a equipe de agentes de saúde.

“Eu faço a minha parte, mas se os outros não fazem, fica difícil para todo mundo. Temos que ajudar uns aos outros. Esse é um trabalho muito importante que a prefeitura está fazendo, visitando nossas casas, porque muita gente não liga. Se eu limpo meu quintal e o vizinho não limpa, não estou fazendo nada. Tenho toda a atenção com a saúde porque somos vulneráveis. Adorei essa visita. A Prefeitura está de parabéns”, elogiou.

Vacina contra a dengue – A vacina que protege contra a dengue é destinada a crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 14 anos. O imunizante tetravalente é produzido a partir do vírus vivo atenuado, desenvolvido de forma segura e eficaz para promover a proteção contra os quatro sorotipos virais da dengue (Denv-1, Denv-2, Denv-3 e Denv-4).

O esquema vacinal recomendado corresponde à administração de duas doses, com intervalo de três meses entre elas. Caso o usuário tenha contato com a doença antes da vacina, é recomendado aguardar seis meses para o início do esquema com a vacina atenuada. Caso a infecção ocorra após o início do esquema, não há alteração no intervalo entre D1 e D2, desde que a D2 não seja realizada com o período inferior a 30 dias do início da doença.

Documentação – Para ter acesso à vacina contra Covid-19, o usuário deve apresentar um documento oficial e o cartão de vacina, que comprove outras doses do imunizante, além do Cartão SUS. Já para receber a vacina contra a dengue e demais do calendário de rotina, é importante levar o cartão de vacina, Cartão SUS e um documento oficial do usuário.

Locais para vacinação em João Pessoa na tarde e noite deste sábado – ‘Dia D’ (24)

Home Center Ferreira Costa (BR-230)

Horário: 12h às 21h

Shopping Sul (Rua Bancário Sérgio Guerra, 900 – Bancários)

Horário: 12h às 21h

Shopping Tambiá (Rua Deputado Odon Bezerra, 184)

Horário: 12h às 20h.