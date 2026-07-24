Semob-JP define operação especial de ônibus para o feriado de Tiradentes

Com o objetivo de garantir o deslocamento dos usuários do transporte público, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) definiu uma operação especial de ônibus para a segunda-feira (20) e a terça-feira (21), em razão do feriado de Tiradentes.

O superintendente de Mobilidade Urbana de João Pessoa, Marcílio do HBE, falou sobre a expectativa de funcionamento do sistema durante o feriado prolongado. “Esperamos uma operação tranquila nesse período. No entanto, as equipes estarão atentas ao funcionamento do sistema e, caso seja necessário, realizaremos ajustes na frota para melhor atender à população”, destacou.

Na segunda-feira (20), quando haverá ponto facultativo nas repartições públicas municipais e estaduais, a operação funcionará com quadro de dias úteis, podendo haver ajustes conforme a demanda de passageiros. Já na terça-feira (21), feriado de Tiradentes, o sistema operará com quadro de domingo, com 52 linhas em circulação.

“As empresas deverão manter veículos e operadores de reserva para qualquer eventualidade, e a supervisão da Semob poderá autorizar ajustes na programação, caso necessário”, explicou o diretor de transporte da Semob-JP, Victor Gomes.

Canais de comunicação – A população pode consultar linhas, itinerários e horários por meio do site portal.semobjp.pb.gov.br e informa a linha desejada. Em caso de dúvidas ou para acionar as equipes, os usuários também podem entrar em contato pelo WhatsApp (83) 98760-2134, enviando mensagem, áudio ou fotos, ou pelo telefone (83) 3213-7188.