Este foi o motivo que levou Oscar Schmidt a ser internado e falecer horas depois

Morte de Oscar Schmidt comove o Brasil: relembre os últimos momentos e o legado do “Mão Santa”

O esporte brasileiro amanheceu em luto nesta sexta-feira (17) com a confirmação da morte de Oscar Schmidt, um dos maiores nomes da história do basquete mundial. Aos 68 anos, o ex-jogador não resistiu após ser internado às pressas em um hospital em São Paulo, encerrando uma trajetória marcada por talento, recordes e uma dedicação incomparável ao esporte.

Internação repentina e falecimento

Segundo informações divulgadas, Oscar passou mal e foi rapidamente encaminhado para atendimento médico de emergência. Apesar dos esforços da equipe de saúde, seu estado era grave, e ele acabou falecendo pouco tempo após dar entrada no hospital.

O ex-atleta já enfrentava, desde 2011, uma longa batalha contra um câncer no cérebro, condição que exigiu diversos tratamentos ao longo dos anos. Ainda assim, sempre manteve uma postura resiliente, tornando-se exemplo de força e superação para milhões de brasileiros.

Jogador de basquete Oscar Schmidt morre aos 68 anos| Agência Brasil

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Uma carreira lendária no basquete mundial

Conhecido como “Mão Santa”, Oscar Schmidt construiu uma carreira que atravessou gerações. Ao longo de mais de duas décadas nas quadras, acumulou impressionantes 49.703 pontos, sendo reconhecido como um dos maiores pontuadores da história do basquete.

Pela Seleção Brasileira, sua trajetória também foi histórica:

326 partidas disputadas

7.693 pontos marcados

Participação em cinco edições dos Jogos Olímpicos

Recorde de maior pontuador da história olímpica, com 1.093 pontos

Seu desempenho em competições internacionais colocou o Brasil em destaque no cenário global, consolidando seu nome entre os gigantes do esporte.

Momentos inesquecíveis com a camisa do Brasil

Entre tantos feitos marcantes, um dos mais lembrados aconteceu nos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis. Na ocasião, Oscar liderou a Seleção Brasileira em uma vitória histórica sobre os Estados Unidos por 120 a 115 — um resultado considerado um dos maiores da história do esporte nacional.

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Outro momento memorável foi sua atuação nas Olimpíadas de Seul, em 1988, quando marcou 55 pontos em uma única partida contra a Espanha, demonstrando toda sua capacidade ofensiva.

A escolha que marcou sua trajetória

Mesmo sendo draftado para jogar na NBA, Oscar Schmidt tomou uma decisão que definiu sua carreira: recusou atuar na liga norte-americana para continuar defendendo a Seleção Brasileira.

Na época, jogadores da NBA não podiam disputar competições internacionais por seus países. Fiel à camisa do Brasil, Oscar optou por representar sua nação, reforçando ainda mais sua imagem de ídolo comprometido com o esporte nacional.

Legado dentro e fora das quadras

Mais do que números impressionantes, Oscar Schmidt deixa um legado que vai além do basquete. Sua disciplina, paixão pelo esporte e postura diante das adversidades o transformaram em uma referência para atletas e fãs.

Após o diagnóstico da doença, ele passou a compartilhar sua experiência em palestras e eventos, levando mensagens de superação e resiliência. Sua história inspirou não apenas esportistas, mas pessoas de diferentes áreas.

Comoção e homenagens

A notícia de sua morte gerou forte repercussão nas redes sociais e no meio esportivo. Atletas, jornalistas e fãs prestaram homenagens ao ídolo, destacando sua importância para o crescimento do basquete no Brasil e no mundo.

Clubes, federações e entidades esportivas também se manifestaram, ressaltando o impacto duradouro de sua carreira e a importância de sua contribuição para o esporte.

Um ícone eterno do esporte brasileiro

A partida de Oscar Schmidt representa uma perda irreparável para o esporte. No entanto, sua história permanece viva — seja nos recordes que estabeleceu, nas vitórias que protagonizou ou na inspiração que deixou para futuras gerações.

Oscar não foi apenas um grande jogador. Foi um símbolo de dedicação, talento e amor pelo basquete — um verdadeiro ícone que continuará sendo lembrado por tudo o que representou dentro e fora das quadras.

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