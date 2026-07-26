Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 60 milhões neste sábado

Por MRNews



As seis dezenas do concurso 2.998 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 60 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Parque Lage celebra Dia dos Povos Originários

Nova plataforma ANAC promete facilitar a vida dos passageiros e aumentar fiscalização das companhias aéreas

>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas lotéricas em todo o país ou pela internet, no site das Loterias Caixa.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Em entrevistas, Oscar mostra relíquias e revela ídolos do esporte

STF determina o retorno de Monique Medeiros à prisão