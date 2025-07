João Pessoa e Santa Rita lideram números de assassinatos no primeiro semestre de 2025, na Paraíba

As cidades de João Pessoa e Santa Rita foram as mais violentas no primeiro semestre de 2025, quando o assunto é Crime Violento Letal Intencional (CVLI). De acordo com dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a capital registrou 119 assassinatos e Santa Rita, 52 mortes violentas. Logo depois aparece Campina Grande com 21 assassinatos, Cabedelo com 20 e Pedras de Fogo, com 19.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. Ok