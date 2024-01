Cícero Lucena autoriza pavimentação de quatros ruas no Varjão, que agora terá 100% de suas vias calçadas  

O prefeito Cícero Lucena autorizou, nesta quarta-feira (10), o início das obras de pavimentação em quatro ruas do Varjão, que agora ficará 100% pavimentado. A assinatura da ordem de serviço aconteceu na Rua São Geraldo, onde existem moradores que esperavam por 70 anos por um olhar do poder público no tocante à infraestrutura.

A via de 1.600 metros de extensão receberá um projeto diferenciado, desenvolvido pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), juntamente com os moradores, dada a complexidade do local. As outras ruas contempladas, com investimento de R$ 1,7 milhão, são a Jornalista Rafael Mororó, Adolfo Ferreira Soares e Luzia Pedroza. O Varjão agora vai figurar em uma lista onde também estão outros 22 bairros da Capital totalmente pavimentados.

“Ouvi de um morador que nasceu aqui há 73 anos dizer que muitos apareceram prometendo que iriam resolver o problema. Mas, quis Deus, que eu voltasse a ser prefeito de João Pessoa, sem prometer, e estou atendendo o sonho dessa população. Então, é motivo de muita alegria, de muita felicidade, demonstrar que essa gestão se preocupa com toda a João Pessoa”, afirmou o prefeito, adiantando que, até o final do ano, João Pessoa terá 50 bairros totalmente pavimentados.

O secretário de Infraestrutura, Rubens Falcão, lembrou que já são 1.014 ruas com ordem de serviço assinadas, sendo 337 já entregues, com infraestrutura completa, e as demais estão com trabalhos sendo executados. Ele também destacou a sensibilidade da Prefeitura, de chegar em ruas antes esquecidas, dando o mesmo padrão de qualidade para todas as obras na cidade.

“Nenhuma gestão teve interesse em enfrentar esse problema, porque vai ser uma solução conjunta com a comunidade, aqui na Rua São Geraldo. É uma rua muito estreita, é uma rua diferente, mas fizemos um projeto bacana, foi desenvolvido em parceria com a comunidade, e vai interligar, desde a BR-230 até a saída, junto a Cagepa e o Cinep. Vai ser mais uma via, uma alternativa muito importante para desafogar esse bairro”, afirmou o secretário.

Bairros 100% pavimentados – Anatólia, Estados, Ipês, Brisamar, Cabo Branco, Centro, Cuiá, Expedicionários, Grotão, Jardim Oceania, João Agripino, Manaíra, Miramar, Mussuré, Pedro Gondim, Penha, Seixas, São José, Tambaú, Tambauzinho, Tambiá, Torre e Varjão.

Uma longa história – Seu Sebastião Oliveira, de 73 anos, nasceu e cresceu na Rua São Geraldo. A palavra que define tantos anos de história é “sofrimento”, relatou o aposentado. “Eu já tinha perdido a esperança, porque, nessa idade, não esperava mais ter essa rua calçada. Mas agora, segundo o prefeito, eu posso ficar tranquilo, que a minha rua vai ser calçada, que as obras já vão começar”, se alegrou o morador.