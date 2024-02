Vasco x Volta Redonda – ASSISTIR AO VIVO GRÁTIS, ESCALAÇÕES, PALPITES CARIOCA 2024 HOJE 24/02

O aguardado jogo carioca entre Vasco x Volta Redonda , marcado para hoje, promete intensificar a competição no Campeonato Carioca.

Veja a seguir como assistir, escalações e o palpite desse jogo do Campeonato mais charmoso do Brasil.

Por expresso1898.com.br e vasconet.com.br

Flunews.com.br

Netflamengo.com.br

PALPITE Redação

Palpite Final Vasco 2 x 0 Volta Redonda

Por palpite.net

Vasco x Volta Redonda: Oportunidade Crucial para o Gigante da Colina Consolidar-se no G4 do Carioca

O Vasco da Gama enfrenta mais um desafio longe de casa no Campeonato Carioca. Desta vez, o embate é contra o Volta Redonda, marcado para ocorrer no estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. A partida está agendada para este sábado, 24 de fevereiro, às 17h30, válida pela 10ª rodada do Estadual.

Este encontro entre as equipes representa um reencontro, já que na edição anterior do torneio, enfrentaram-se no mesmo campo, também durante a fase inicial. Naquela ocasião, o Voltaço levou a melhor com um placar de 2 a 1. No Carioca de 2024, o Vasco ocupa a quarta posição, somando 16 pontos, enquanto o Volta Redonda está em nono lugar, com nove.

A partida terá cobertura televisiva do SBT na TV aberta, além do SporTV na TV fechada, e Premiere no pay-per-view. Além disso, a Cazé TV transmitirá o jogo em seus canais no YouTube e Twitch.

O Vasco chega para o confronto em uma fase invicta de quatro jogos, com duas vitórias e dois empates. A equipe busca seu segundo triunfo consecutivo, após uma virada por 4 a 2 sobre o Botafogo. Essa vitória foi crucial, pois colocou o Cruz-Maltino de volta ao G4 do torneio.

O técnico Ramón Díaz terá à disposição o recém-contratado volante argentino, Sforza, que pode fazer sua estreia pela equipe neste confronto. Além disso, contará com os retornos dos zagueiros João Victor e Medel, que cumpriram suspensão. No entanto, terá o desfalque de Paulo Henrique, suspenso por cartão amarelo. A escalação ainda é uma incógnita, com a possibilidade de o treinador optar por uma equipe alternativa visando poupar peças importantes para a estreia na Copa do Brasil, contra o Marcílio Dias, na próxima terça-feira.

Por outro lado, o Volta Redonda não tem mais chances de se classificar para as semifinais do Carioca, tendo conquistado apenas duas vitórias nas nove rodadas do campeonato. O momento ruim levou à demissão do técnico Felipe Maestro, substituído por Rogério Côrrea. O time busca uma vaga entre a quinta e oitava colocação para disputar a Taça Rio.

O zagueiro Augusto será desfalque certo devido à suspensão, assim como o técnico, também impedido de estar à beira do gramado pelo mesmo motivo. O atacante Lucas Oliveira, emprestado pelo Vasco, não poderá ser relacionado.

Em suma, o confronto entre Vasco e Volta Redonda promete ser um teste crucial para as ambições de ambas as equipes no Campeonato Carioca. Enquanto o Vasco busca consolidar sua posição no G4, o Voltaço tenta reverter seu momento desfavorável e almeja uma vaga na Taça Rio.