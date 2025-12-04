Pacientes e servidores se emocionam ao assistir Auto de Natal no Instituto Cândida Vargas

Uma tarde cheia de emoção. O Instituto Cândida Vargas (ICV), que integra a rede hospitalar da Prefeitura de João Pessoa, recebeu, nesta quarta-feira (3), a apresentação especial do Auto de Natal, proporcionando um momento de acolhimento e emoção para pacientes e colaboradores. A iniciativa integra as atividades de humanização da maternidade, proporcionando um ambiente mais leve e acolhedor para as famílias assistidas.

“Nosso propósito é oferecer momentos que renovem a esperança e tragam conforto para as mães que estão vivendo períodos delicados. O Auto de Natal transforma a rotina da maternidade, trazendo sensibilidade e fé. Esse cuidado afetivo é fundamental para fortalecer vínculos e mostrar que nossa assistência vai além do atendimento clínico”, afirmou a gerente administrativa do ICV, Marina Pessoa Wanderley.

A apresentação foi conduzida pelo grupo da Associação Cultural da Longevidade Creuza Pires, com produção do produtor cultural Valdir Santos. “O espetáculo também promove reflexão sobre a relação entre arte, cultura e o protagonismo dos idosos, reforçando o valor social e artístico dessa participação. Como medida de acessibilidade, o Auto de Natal contou com tradutor-intérprete de Libras”, contou Valdir Santos.

A paciente Erigleice da Silva Souza, moradora do bairro do Valentina, que acompanha a filha internada na UTI neonatal, falou sobre como o momento impacta as mães. “Esse evento é muito importante para a gente, porque estamos passando por situações difíceis com nossos filhos internos. Ajuda a aliviar a mente. Achei muito bonita a iniciativa, principalmente com os idosos participando. Muito obrigada”, comentou.

Auto de Natal – O espetáculo, com duração de 50 minutos e composto por 30 integrantes, apresenta uma releitura do nascimento do Menino Jesus, contextualizando a história da Sagrada Família na cidade de Nazaré, na Galileia. Anjos compõem a coreografia na montagem do presépio, unindo narrativa, música, danças, pastoril e lapinha.