‘Decisão não cabe apenas a mim’

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O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União) negou nesta segunda-feira (11), que tenha recuado na intenção de indicar Juliana Cunha Lima como vice de Efraim Filho (PL) na disputa ao Governo do Estado. Ele revelou, no entanto, que a decisão não cabe apenas a ele.

Em entrevista à CBN Paraíba, o prefeito disse que a definição perpassa questões políticas e envolve também as relações familiares. A posição de Juliana, então, será decisiva. “Não sou um o tipo de marido que vai levar uma imposição de participar ou não”, informou.

O prefeito confirmou que a opoinião dele será importante no processo, mas que o contexto familiar será levado em conta. Apesar não haver definição sobre o tema, ele negou que tenha recuado desse debate para indicar outros nomes na chapa de Efraim.

Convites de outros partidos

“Tem hora que acho graça [dessas especulações]. Vejo também com espanto essas manchetes. Mas não há nenhum tipo de lançamento ou de retirada de candidatura [de Juliana]. Nada mais é do que especulação”, disse.

Bruno Cunha Lima segue filiado ao União Brasil, mas com a saída do senador Efraim Filho. A sigla, agora, é comandada pelo deputado federal Damião Feliciano.

Para a CBN, o prefeito disse que recbeu convites de partidos como o PL e o União Brasil, mas que, por enquanto, seguirá no União. “Quem tem prazo não tem pressa”, disse.