Prefeitura realiza Feirão da Empregabilidade e Empreendedorismo com vagas em hotéis, bares e restaurantes

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest) e do Sine-JP realiza mais um Feirão da Empregabilidade e Empreendedorismo, nesta quinta-feira (14), das 9h às 16h, no Senac Zona Sul, em Gramame.

A ação conta com a parceria da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio), Serviço Social do Comércio (Sesc), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), disponibilizando vagas no mercado de trabalho em hotéis, bares e restaurantes.

“O evento chega como uma grande oportunidade para quem está em busca de uma vaga de emprego, especialmente nos setores de hotéis, bares e restaurantes, que seguem em crescimento e abrindo novas portas no mercado de trabalho. Nosso objetivo é aproximar os trabalhadores das empresas, gerar conexões e criar oportunidades reais para quem deseja conquistar o primeiro emprego, voltar ao mercado ou dar um novo passo na carreira profissional”, afirma João Bosco, secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. “Então, prepare seu currículo, convide outras pessoas e venha participar conosco”, ressalta o secretário.

Segundo ele, os Feirões são voltados para a promoção de um ambiente estratégico para ampliar as oportunidades de contratação para os participantes no mercado de trabalho na Capital. Em um mesmo local reúne empresas e diversas instituições parceiras interessadas em contratar ou intermediar as contratações, além de disponibilizar cursos profissionalizantes e assessoria técnica, tudo para facilitar a reinserção de pessoas no mercado de trabalho.

“O Feirão será destinado a vagas em hotéis, bares e restaurantes, então o trabalhador que busca oportunidade nessas áreas deve participar. O grande diferencial é que não precisa de experiência”, destaca Rebeca Sodré, coordenadora do Sine-JP.

Painel – No Painel da Empregabilidade ou pelo telefone (83) 98654-8978 é possível ter informações sobre vagas que estarão disponíveis no evento. Aqueles que já estão cadastrados no Sine-JP podem chegar ao Feirão já com o encaminhamento para as entrevistas de emprego.

Para se cadastrar no Sine-JP, é preciso comparecer à sede (na Avenida João Suassuna, nº 49, no primeiro casarão da Villa Sanhauá, na Praça Antenor Navarro, Varadouro) e apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência e currículo atualizado. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.