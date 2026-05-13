Hospital Regional de Guarabira registra 340 atendimentos durante o fim de semana — Governo da Paraíba

O Hospital Regional de Guarabira (HRG), unidade do Governo da Paraíba gerenciada pela Fundação Paraibana de Gestão em Saúde (PB Saúde), registrou 340 atendimentos entre a última sexta-feira (8) até a manhã desta segunda-feira (11). O setor com maior demanda foi o de Urgência e Emergência, responsável por 275 atendimentos, sendo 51,27% deles classificados como pouca ou nenhuma urgência.

Já na Maternidade e no Centro Obstétrico, foram registrados 56 atendimentos, incluindo 12 partos, sendo sete partos normais e cinco cesarianas. Ainda durante o fim de semana, foram realizados três procedimentos cirúrgicos na unidade hospitalar.

A especialidade com maior quantidade de atendimentos foi a clínica médica, responsável por 68,36% da demanda da unidade. Do total de atendimentos, 50,20% foram do público feminino e 49,80% do público masculino.

Referência em saúde para a população do Brejo e do Agreste paraibano, o HRG disponibiliza atendimentos de urgência e emergência, maternidade, centro obstétrico, cirurgias e serviços especializados, garantindo assistência hospitalar à população.