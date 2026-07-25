Semas distribui 300 mudas e composto orgânico durante mutirão — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), participou, nesse sábado (18), do ‘Cuidar é um Ato de Dignidade – Um Mutirão de Saúde, Proteção e Dignidade’, realizado na Escola Cidadã Integral Técnica (Ecit) Bráulio Maia Júnior, em Campina Grande, com a distribuição de 300 mudas e composto orgânico.

Durante a ação, foram entregues mudas de árvores nativas e frutíferas, incentivando práticas sustentáveis e reforçando a importância do cuidado com o meio ambiente. Os técnicos também levaram informações sobre cuidados e orientações de ações que devem ser adotadas para preservar o planeta.

O secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Adroilzo Fonseca, destacou a relevância da participação da população em iniciativas como essa. “Ações como este mutirão são fundamentais para aproximar as pessoas das práticas sustentáveis. Levar informação e incentivar o plantio de árvores é um passo importante para construir uma consciência ambiental coletiva e garantir um futuro mais equilibrado para todos”, afirmou.

A primeira-dama Camila Mariz realizou o plantio de uma muda de cajueiro, espécie nativa do Nordeste brasileiro e de desenvolvimento precoce, que deve apresentar crescimento significativo até o fim deste ano.

No período da tarde, foi promovido um momento de acolhimento voltado para crianças de 5 a 12 anos, com orientações sobre educação ambiental, além de contação de histórias e oficinas com o tema “Meio ambiente: um grande tesouro”.

A programação contou ainda com a participação do 3º Grupo Escoteiro Católico Dom Luiz Gonzaga, que apresentou técnicas e ferramentas utilizadas nas atividades e ações comunitárias.