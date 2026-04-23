PT de Campina Grande se antecipa e declara apoio a João e Veneziano para o Senado

Reunião do diretório municipal do PT de Campina Grande. (Divulgação / PT de Campina Grande)

O PT ainda não se posicionou oficialmente sobre quem vai apoiar na disputa pelo Senado na Paraíba, mesmo depois de declarar apoio à pré-candidatura de Lucas Ribeiro (Progressistas) para o Governo. No entanto, o diretório municipal de Campina Grande ‘furou a largada’ e definiu que apoiará João Azevêdo (PSB) e Veneziano Vital do Rêgo (MDB).

O anúncio foi publicado neste fim de semana, por meio de uma nota oficial assinada pelo presidente municipal do partido, Pedro Netho. No texto, o diretório afirma que, mesmo em lados opostos, João Azevêdo e Veneziano são os pré-candidatos ao Senado que estão mais alinhados com o projeto político do presidente Lula.

João Azevêdo é o principal nome entre os pré-candidatos que vão compor a chapa de Lucas Ribeiro, enquanto Veneziano será o principal nome da disputa pelo Senado na chapa de Cícero Lucena.

Na cúpula estadual, por mais que os nomes de João e Veneziano sejam os mais fortes para ganhar o apoio da legenda, o cenário ainda é de indefinição. O nome de Nabor Wanderley (Republicanos) também tem ganhado força, até porque o seu filho, Hugo Motta, presidente da Câmara Federal, ainda tenta viabilizar o apoio formal de Lula à campanha do ex-prefeito de Patos.

Um grupo de ex-presidentes do diretório estadual do PT assinou, no começo do mês, um manifesto conjunto em apoio a Veneziano e João.

Confira a nota divulgada pelo PT de Campina Grande

Estamos nos aproximando das maiores e mais importantes eleições desde a redemocratização do Brasil. Em 2022, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva colocou o seu nome, a sua história e a sua capacidade de liderança à disposição de um projeto de reconstrução do nosso país. A vitória de Lula nas urnas, legitimada por 60.341.333 votos, representou a derrota do autoritarismo bolsonarista e a retomada da democracia como bem civilizatório imprescindível.

Ao longo de três anos e quatro meses de mandato, o governo Lula conseguiu, a despeito das imensas dificuldades impostas por um Congresso Nacional de maioria chantagista, direitista e ultraconservador, aprovar, fortalecer e consolidar políticas públicas que vêm trazendo dignidade e prosperidade para o povo brasileiro, a exemplo da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil reais por mês, do Novo PAC de mais de um trilhão de investimentos, do Programa Pé-de-Meia e do Minha Casa, Minha Vida. Como resultado de uma política econômica comprometida com a justiça social, o Brasil saiu outra vez do Mapa da Fome da ONU, alcançou o menor nível de desigualdade e consolidou o pleno emprego.

Diante do mundo, o Brasil saiu da posição de pária para um lugar de respeito, notoriedade e diplomacia. Foi a partir disso que conseguimos realizar a COP30 em Belém, o mais importante evento sobre mudanças climáticas do mundo, lançar o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF) e destravar o Acordo Mercosul-União Europeia após mais de duas décadas de negociações. Com coragem e altivez, o presidente Lula enfrentou Donald Trump, sustou a sua sanha imperialista que mirava nossos bens comuns e, ao invés de ceder e prestar continência à bandeira estadunidense, defendeu a nossa soberania e disse ao mundo que o Brasil é dos brasileiros.

Para 2026, temos a responsabilidade de reeditar a Frente Ampla de 2022 e construir alianças locais que defendam o legado do nosso governo e abracem concretamente a reeleição do presidente Lula. Também precisamos ampliar a nossa bancada no Congresso Nacional para que Lula tenha melhores condições de governar e de executar o orçamento da União, hoje barganhado pelo legislativo com a distribuição de emendas parlamentares sem transparência alguma. Frente a pior legislatura da nossa história recente, é mais que urgente lutar e defender que um Outro Congresso é Possível, e essa construção passa pelo fortalecimento das candidaturas dos companheiros e companheiras que integram o Time de Lula.

A disputa pelo Senado Federal, que este ano renovará dois terços de suas cadeiras, tem sido priorizada pela extrema-direita, cuja estratégia consiste em formar maioria na Câmara Alta do Congresso Nacional para interditar o executivo e o Supremo Tribunal Federal, como retaliação à prisão de Jair Bolsonaro, dos generais e dos demais condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

Em legítima defesa da democracia e para a contenção do avanço desse projeto autoritário, nós precisamos defender e apoiar firmemente as candidaturas perfiladas no nosso campo e comprometidas historicamente com o nosso projeto de país. Na Paraíba, as pré-candidaturas ao Senado de Veneziano Vital do Rêgo e de João Azevêdo, mesmo situadas em projetos políticos locais distintos, expressam o compromisso e a disposição de trabalhar junto ao presidente Lula.

Com uma atuação de destaque no Senado Federal, Veneziano Vital do Rêgo tem honrado a Paraíba e os interesses da classe trabalhadora. Tem sido, sobretudo nos momentos mais difíceis, uma das vozes mais aguerridas em defesa da democracia, da agenda legislativa do Governo Lula e contra os arroubos autoritários da extrema-direita. Ao longo desse período, o mandato de Veneziano tem dado testemunho de seu compromisso assertivo e de sua lealdade programática ao presidente Lula. Entendemos que a sua reeleição é fundamental e deve ser priorizada na construção de uma forte Bancada da Esperança, como nomeada por cinco ex-presidentes do Partido dos Trabalhadores da Paraíba em manifesto publicado recentemente.

O ex-governador João Azevêdo entregou, em parceria com o presidente Lula, importantes obras e projetos estratégicos para o desenvolvimento socioeconômico da Paraíba, estado que hoje é reconhecido por diversos indicadores como um dos mais eficientes e competitivos do Nordeste e do Brasil. Como presidente do Consórcio Nordeste, desempenhou um importante trabalho de articulação regional, a exemplo do enfrentamento à pandemia de Covid-19 orientado pela ciência e da atração de grandes investimentos em indústria, segurança hídrica e agricultura. Essa experiência credencia João Azevêdo a integrar o Time de Lula e contribuir com o novo ciclo de prosperidade que o presidente Lula deseja impulsionar no próximo mandato, mas que depende do apoio do Congresso Nacional.

Em nome do futuro, da democracia e de um Congresso Nacional que de fato represente a maioria do povo brasileiro e paraibano, o Partido dos Trabalhadores de Campina Grande reafirma o seu compromisso de construir uma campanha mobilizada junto à nossa militância e presente em cada território da nossa cidade por Lula, pelo projeto de reconstrução do Brasil e pela Bancada da Esperança.

Texto: Gabriel Abdon