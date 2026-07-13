Polícia Civil recupera mais de 300 veículos roubados ou furtados na Paraíba em 2026. Reprodução / Polícia Civil

A Polícia Civil da Paraíba devolveu 314 veículos roubados ou furtados aos proprietários no primeiro semestre de 2026, em João Pessoa. A recuperação foi feita pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), responsável pelas investigações desse tipo de crime.

Entre os veículos restituídos, 197 são motocicletas e 117 são automóveis. Segundo a Polícia Civil, as devoluções ocorreram após ações de investigação e diligências para localizar veículos com registro de roubo ou furto.

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O conjunto de veículos recuperados está avaliado em aproximadamente R$ 9,1 milhões. Parte do trabalho contou com apoio do Instituto de Polícia Científica da Paraíba (IPC), que atuou na identificação de veículos com sinais de adulteração. Os exames periciais permitiram restabelecer a identificação original e viabilizar a devolução aos donos.

O delegado da DRFVC, Reinaldo Nóbrega de Almeida Júnior, afirmou que a restituição dos veículos impacta diretamente as vítimas.

“Cada veículo restituído representa a recuperação do patrimônio de uma família. Além disso, esse trabalho contribui diretamente para o combate à receptação e para o enfraquecimento das organizações criminosas que atuam nesse tipo de prática delituosa”, destacou