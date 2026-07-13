Alerta amarelo informa risco de tempestade hoje (12)  – CGNotícias

Por MRNews



A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Campo Grande emitiu um alerta neste domingo (12) sobre o risco de tempestade com ventos intensos na Capital até 22h59.

O alerta amarelo foi emitido pela possibilidade de chuvas associadas a ventos intensos. A previsão é seja entre 20 e 30 milímetros de precipitação por hora ou até 50 milímetros em um único dia.

Alerta amarelo emitido pela Defesa Civil

Ainda conforme o alerta, há risco baixo de corte de energia, queda de galhos, alagamentos e queda de árvores em pontos diversos da cidade. O alerta foi feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

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Caso seja atingido por alguma intempérie, o munícipe pode acionar a Defesa Civil através do contato 199, ou solicitar serviços, como a remoção de árvores pelo 156. Naqueles casos em que a queda aconteceu sobre a fiação e há riscos de o imóvel ou a árvores estar eletrificada, o contato deve ser feito ao 193.

#ParaTodosVerem: A imagem em destaque mostra o centro da cidade com tempo chuvoso