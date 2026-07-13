Seinfra inicia semana com serviços da Operação Tapa-Buraco em mais de 40 bairros

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), inicia a semana, nesta segunda-feira (13), com a Operação Tapa-Buraco em 42 bairros da Capital. O serviço, que é realizado diariamente e que conta com várias equipes, garante vias mais seguras para motoristas e pedestres.

O serviço de tapa-buraco passará pelas seguintes localidades: José Américo, Geisel, Água Fria, Colibris, Gramame, Mangabeira, Jardim Cidade Universitária, Bancários, Tambauzinho, João Paulo II, Distrito Industrial, Mumbaba, Bairro das Indústrias, Bessa, Jardim Oceania, Manaíra, Bairro dos Ipês, Portal do Sol, Cuiá, Centro, Varadouro, Alto do Mateus, Costa e Silva, Varjão, Ilha do Bispo, Ernani Sátiro, Paratibe, Valentina, Jaguaribe, Cristo, Cruz das Armas, Funcionários, Treze de Maio, Pedro Gondim, Torre, Tambiá, Mandacaru, Bairro dos Estados, Planalto da Boa Esperança, Miramar, Cabo Branco e Tambaú.

A Seinfra também dispõe de um veículo equipado com um moderno sistema tecnológico que percorre a cidade captando os buracos existentes nas vias. Assim, ele já gera automaticamente a demanda que é incluída na programação diária.

Na programação desta segunda, a Seinfra também vai realizar serviços na rede de drenagem. As equipes farão intervenções de execução de linha d’água, adequação e manutenção de boca de lobo e extensão de rede em vários bairros da Capital.

Aplicativo – A população pode solicitar os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa-buraco, galerias, iluminação e terraplanagem, por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.