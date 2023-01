Criança acerta na Mega da Virada, mas mãe não faz aposta: é verdade?

Compartilhe















Uma criança de dez anos teria acertado as seis dezenas da Mega da Virada, mas a mãe não fez a aposta na lotérica. Já imaginou se fosse com você? A chance de ganhar mais de R$ 500 milhões escorrendo pelos dedos. Será que a história contada em Cajazeiras, Sertão da Paraíba, é verdade? O Jornal da Paraíba apurou as informações que podem deixar dúvidas se o fato aconteceu ou não.

Linda Inês, mãe de Pedro Henrique, contou que, primeiro, teria sonhado com o bilhete premiado, mas não conseguia ver os números. Mesmo assim, ela fez dois jogos na lotérica, levou alguns volantes em branco para casa e pediu que o filho marcasse.

Sem entender como funcionava o jogo, Pedro teria marcado números em sequência, de 01 a 06, por exemplo. A mãe explicou que precisava variar as dezenas. O menino fez novos jogos e, em um dos volantes, teria marcado 04-05-10-34-58-59 – os números sorteados na Mega da Virada de 2022 – e insistiu para que a mãe fizesse as apostas.

Linda Inês, no entanto, não foi até uma lotérica. Ela explicou à reportagem do Jornal da Paraíba que, no sábado (31), ainda tentou cadastrar os números pela internet, mas pelo horário, não havia mais tempo. Ela conta que o filho queria ganhar o sorteio para consertar a tela do celular que estava quebrada.

Quando o sorteio aconteceu, Linda checou os dois jogos que fez e percebeu que não havia acertado as dezenas. O filho pediu que ela conferisse os jogos dele e, mesmo sem ter jogado, Linda conferiu: Pedro teria acertado as seis dezenas em um dos jogos e uma quadra em outra aposta.

Mãe lamenta não ter feito aposta na Mega da Virada

A mãe de Pedro Henrique contou que jamais imaginaria que uma criança iria acertar os números do sorteio. “Ele ficou muito triste, chorou, e disse que queria ganhar para ajeitar a tela o celular”, revela Linda Inês.

Sorteio da Mega da Virada

Cinco apostas ganharam o prêmio da Mega da Virada. As dezenas foram sorteadas na noite do último sábado (31) do ano, em São Paulo. O prêmio foi de R$ 541.969.966,29, o maior da história.

Veja também Onde estão os radares eletrônicos de João Pessoa?

As apostas vencedoras foram das cidades de Florestal (MG), Arroio do Sal (RS), Santos (SP) e São José da Bela Vista (SP). Além disso, um vencedor fez a aposta pela internet. Cada ganhador vai receber R$ 108.393.993,26.

É verdade que a criança acertou na Mega da Virada?

O Jornal da Paraíba separou alguns fatos que podem ajudar a responder à pergunta.

Pedro Henrique poderia ter marcado os números apenas após o sorteio . Não há como comprovar quando o bilhete foi marcado, a não ser pela fala de Linda Inês.

. Não há como comprovar quando o bilhete foi marcado, a não ser pela fala de Linda Inês. O canhoto utilizado por Linda Inês para fazer o jogo é anterior ao ano de 2021 . É possível checar a partir da logomarca impressa no papel, comparando com a atual.

. É possível checar a partir da logomarca impressa no papel, comparando com a atual. Apesar disso, o jogo poderia ter sido feito da mesma forma , pois é possível jogar na Mega da Virada com qualquer volante, seja da Mega da Virada de anos anteriores, seja da própria Mega-Sena.

, pois é possível jogar na Mega da Virada com qualquer volante, seja da Mega da Virada de anos anteriores, seja da própria Mega-Sena. Um vídeo de câmera de segurança mostra o suposto momento em que a mãe confere os números sorteados na Mega da Virada . A criança, aparentemente, chora. A mãe e os demais, riem. No entanto, não há como comprovar que o bilhete checado está com as seis dezenas sorteadas, pois as imagens não são conclusivas.

. A criança, aparentemente, chora. A mãe e os demais, riem. No entanto, não há como comprovar que o bilhete checado está com as seis dezenas sorteadas, pois as imagens não são conclusivas. No horário em que Linda Inês afirma que tentou fazer o jogo pela internet, entre 17h e 17h30, o sistema de fato não estava mais aberto para cadastros.

Se a história narrada pela cajazeirense é verdade ou não, não sabemos. Não há informações suficientes que comprovem a história contada por ela, assim como não há dados que revelam que a história é falsa. O que podemos dizer é que há um causo sendo contado, com uma versão, e que Linda Inês garante ser verdade. No entanto, não há provas.

