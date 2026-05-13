quarta-feira, maio 13, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Lei reconhece atividade circense como expressão da cultura popular

admin1

Por MRNews

A atividade circense é reconhecida oficialmente, a partir desta segunda-feira (11), como manifestação da cultura e da arte popular em todo o território nacional.

A Lei nº 15.405, que prevê a medida, está publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União

De acordo com o texto, o reconhecimento vale para todas as formas de expressão circense desenvolvidas no país, como malabarismo, acrobacias, equilíbrio (corda bamba, perna de pau) e palhaçaria.

Nova lei define percentual mínimo de cacau nos chocolates 

TV Brasil mostra nesta segunda confronto entre Palmeiras e Atlético-MG

A norma reforça o papel histórico e cultural do circo na formação artística e na identidade cultural brasileira.

Com o reconhecimento oficial da atividade, o setor circense passa a ter maior respaldo institucional como patrimônio cultural, o que contribui para políticas públicas voltadas à valorização e à preservação dessa expressão artística tradicional.
 

Você pode gostar também

Filme com Paul McCartney tem estreia mundial

admin1

Sodie Mesquita x Santo André ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS LBF HOJE (22/04)

admin1

Lei Eleitoral

admin1