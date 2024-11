Prefeitura de João Pessoa realiza primeiras cirurgias urológicas e prefeito projeta zerar a fila até dezembro

A Prefeitura de João Pessoa realizou as primeiras cirurgias que fazem parte do mutirão de procedimentos urológicos da campanha Novembro Azul, de prevenção ao câncer de próstata e promoção à saúde da população masculina. Nesta quinta-feira (21), o prefeito Cícero Lucena visitou pacientes cirurgiados no Hospital Geral e do Câncer e projetou zerar a fila para essa demanda até o mês de dezembro.

“Agradeço, em nome do secretário Luis Ferreira e do doutor Gustavo Rique, além de toda equipe do Hospital Geral e do Câncer. A gente está vendo a nossa disposição e a nossa vontade de fazer o bem. Isso que tem nos alimentado, nos dado força, energia e Deus nos dando sabedoria. Um projeto como esse, que vai melhorar a vida das pessoas num momento de muita dificuldade, é projeto de Deus”, afirmou o prefeito.

Durante as duas primeiras semanas de novembro, foram realizadas as consultas e a triagem dos pacientes antes de dar início às cirurgias. Até o momento, a unidade hospitalar já realizou 140 consultas urológicas. Desse total, 86 foram agendadas através do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. Para as próximas semanas, já estão programadas mais 215 consultas desta especialidade, sendo que 161 foram marcadas por meio do app da Prefeitura de João Pessoa.

“Nós iniciamos os primeiros atendimentos dos pacientes urológicos, realizamos os primeiros exames de pré-operatório, ultrassom, eletro, tudo que é necessário para a cirurgia e já iniciamos com as primeiras cirurgias. Então, já fizemos as primeiras cirurgias de próstata e agora vamos acelerar para que a gente consiga operar todos os pacientes que estão na fila o mais rápido possível”, detalhou o diretor-geral do Hospital Geral e do Câncer, Gustavo Rique.

O paciente José Marcos da Silva realizou cirurgia de próstata nesta quarta-feira (21). Ele comemorou o sucesso do procedimento, destacou a eficiência e atendimento do Hospital Geral e do Câncer de João Pessoa. “Fiz tudo aqui e rapidamente. Todos os exames e agora a cirurgia, com muita rapidez”, disse o aposentado, em conversa com o prefeito Cícero Lucena.