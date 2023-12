Centro de Doenças Raras antecipa o Natal para pacientes e familiares

O Centro de Referência Multiprofissional de Doenças Raras, da Secretaria Municipal de Saúde, realizou, na manhã desta quarta-feira (6), a celebração de fim de ano para os pacientes e seus familiares. A comemoração faz parte das ações desenvolvidas para o cuidado e atendimento humanizado prestado pelo serviço.

“O momento é super importante, além de celebrar o Natal, a preparação da festa tem o dedo dos nossos funcionários, mas aconteceu como uma dinâmica do grupo terapêutico para as mães, pais e responsáveis, onde elas prepararam o painel de bolas, nossa árvore de natal, então, cada coisa que está acontecendo tem um significado diferente e importante para a assistência que é prestada aqui no centro. É um trabalho compartilhado, que contribui com o tratamento e com o comprometimento da família para que não seja interrompido o tratamento dos nossos pacientes”, explica a diretora do Centro de Doenças Raras, Saionara Araújo.

Durante toda a manhã, os pacientes tiveram momentos de socialização com apresentação musical feita pelos próprios usuários, além de um café da manhã, presentes para as crianças, distribuição de algodão doce, pipoca e picolé e a presença do Papai Noel e da Mamãe Noel. Também participaram do momento os funcionários e profissionais do Centro, além do grupo de voluntários da igreja Universal.

“Talvez para quem vê de fora seja só mais uma festa, mas para nós, mães e pais de pacientes raros, é um cuidado a mais com nossos filhos, é uma demonstração de carinho comigo e minha família, uma forma de nos ajudar a lidar com a doença, com toda a situação que nos envolve. Sou extremamente grata por esse serviço existir e pelas pessoas que aqui trabalham, que só nos dedicam amor”, comenta Maria dos Prazeres, mãe de Samuel, que é atendido no centro há pouco mais de 1 ano.

Centro de Doenças Raras – No local, são atendidos pacientes com doenças raras ou que ainda estão em processo de fechamento de diagnóstico. Para ser atendido, o usuário deve ser encaminhado, via regulação, pelas Unidades de Saúde da Família (USFs), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), e serviços que, por ventura, atendam pacientes raros.

O espaço disponibiliza aos pacientes uma equipe multiprofissional composta por diversas especialidades médicas (neurologista, hematologista, reumatologista, pneumologista, pediatra, ortopedista e clínico geral), assim como demais áreas da saúde como enfermagem, nutrição, psicologia, fonoaudiologia, farmácia, terapia ocupacional, profissional de educação física e serviço social.

O serviço está localizado na Rua Esmeraldo Gomes Vieira, n° 362, no bairro dos Bancários.