Botafogo-PB sai na frente, mas leva virada e perde por para o Santos na estreia

Foi dado o apito inicial para a Copinha Feminina, e a Paraíba já teve seu representante em campo. O Botafogo-PB mediu forças contra o Santos, na noite dessa terça-feira (5), e foi vencido, de virada, por 2 a 1. O jogo aconteceu no Estádio Canindé, sede do Grupo A da competição.

Considerada a equipe de menor expressão dentro do Grupo A, que ainda conta com Flamengo e Grêmio, o Belo começou surpreendendo ao abrir o placar. Aos 20 minutos do primeiro tempo, Aissa roubou a bola na linha defensiva do Santos, limpou a marcação e fez um belo gol na entrada da grande área, tirando o primeiro zero do marcador e colocando as belinhas em vantagem.

O empate do Santos veio ainda no primeiro tempo. Já nos acréscimos, Ana fez uma jogada individual e bateu de fora da área, encobrindo a goleira Grazielle e fazendo um golaço para deixar tudo igual. E a virada veio na mesma dose. Aos 32 minutos do 2º tempo, Isabelly recebeu a bola na intermédiaria e anotou mais um golaço para as meninas da Vila, dando números finais à partida.

Apesar da derrota na estreia, as Belinhas fizeram história sendo as primeiras jogadoras de um time paraibano a entrarem em campo pela Copinha Feminina. O feito rendeu uma forte comoção à jogadora Gica, que se emocionou na entrevista pós-jogo.

TUDO PELO SONHO!

A Gica se emocionou muito no final da partida! Caiu um cisco aqui no olho da adm 🥹#CopinhaFeminina pic.twitter.com/guiwOiH6I8 — Copinha (@Copinha) December 6, 2023

O próximo compromisso das belinhas será no próximo sábado (8) contra o Flamengo, atual líder do Grupo A da Copinha Feminina. A bola rolará a partir das 17h45, também no Canindé.

Grupo A da Copinha Feminina

Flamengo …………………………….. 3P | 1J | 1V | 0E | 0D | 3GP | 2GC | 1SG Santos …………………………………. 3P | 1J | 1V | 0E | 0D | 2GP | 1GC | 1SG Grêmio ………………………………… 0P | 1J | 0V | 0E | 1D | 2GP | 3GC | -1SG Botafogo-PB …………………………. 0P | 1J | 0V | 0E | 1D | 1GP | 2GC | -1SG

