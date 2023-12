O dia 8 de dezembro, sexta-feira, é a data em que se celebrada o dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Campina Grande, e é feriado municipal. Por causa disso, o horário de alguns estabelecimentos comerciais e repartições públicas serão alterados.

O Jornal da Paraíba preparou uma lista do que abre e o que fecha em Campina Grande na sexta-feira.

O que abre e o que fecha em Campina Grande no Feriado de Nossa Senhora da Conceição

Shoppings

Os shoppings de Campina Grande funcionam com uma programação diferente, que varia de acordo com o serviço oferecido. Confira os horários de funcionamento:

Partage Shopping

Durante o Dia de Nossa Senhora da Conceição, o Partage Shopping funcionará normalmente. As lojas, quiosques e a praça de alimentação estarão abertos das 10h às 22h.

Shopping Luíza Motta

Nesta sexta-feira (8), o shopping Luiza Motta funcionará normalmente. As lojas estarão abertas a partir das 10h até aàs 20h, a praça de alimentação abre às 11h até as 20h.

Design Mall

Nesta sexta-feira (8), o Design Mall funcionará em horário de feriado, das 12h até as 18h.

Cirne Center

O estabelecimento foi procurado, mas não informou seu horário de funcionamento.

Bancos

O presidente do Sindicato dos Bancários informou que, durante o feriado do dia 8, os bancos só não funcionarão nas cidades em que é decretado feriado. No caso de Campina Grande, onde é feriado municipal, os bancos não funcionam.

Comércio

Como o dia 8 de dezembro é feriado em Campina Grande, se o lojista decidir abrir o comércio normalmente, ele deve pagar o valor relativo dia ao funcionário e mais uma folga em até 35 dias, de acordo com o Sindicato do Comércio Varejista da cidade.

Repartições públicas

Durante o Dia de Nossa Senhora da Conceição, em Campina Grande, só os serviços essenciais, como Defesa Civil, hospitais municipais e limpeza urbana funcionarão.

Justiça

De acordo com a Justiça Federal da Paraíba (JFPB) não haverá expediente na sexta-feira (8), com isso todos os prazos processuais que comecem ou terminem nesta data ficam automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil seguinte, no caso, 11 de dezembro, segunda-feira.

Mesmo com o feriado, as ações, as medidas de urgência e os procedimentos destinados a evitar o perecimento de direito, assegurar a liberdade de locomoção ou garantir a aplicação da lei penal, serão analisados pelo Plantão Judiciário.

Correios

Próxima sexta (8), em razão do feriado municipal do Dia de Nossa Senhora da Conceição, não haverá atendimento nas agências e unidades Correios Empresas em João Pessoa e em Campina Grande. O atendimento nas agências volta à normalidade no sábado (9), nas Agências de Correios Franqueadas.

Parque da Criança

O Parque da Criança informou que na sexta-feira, data do feriado, o parque vai funcionar das 5h até as 23h, um horário especial dedicado ao mês do Natal, segundo a organização do local.