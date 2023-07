Após recesso junino

Atividades do Programa Saúde em Movimento retornam nesta segunda-feira

01/07/2023 | 15:00 | 42

Após uma pausa para os festejos juninos, o Programa Saúde em Movimento, da Prefeitura de João Pessoa, volta às atividades nesta segunda-feira (3). O programa incentiva a prática de exercícios físicos, orientados por profissionais de educação física, em mais de 30 pontos da Capital, incluindo praças, academias de saúde e unidades de saúde da família.

De acordo com o coordenador do Saúde em Movimento, Nícolas Travassos, a população já pode retornar aos locais onde se exercitam diariamente. “Temos dois períodos de recesso ao ano para o descanso dos profissionais, sendo duas semanas no período das festas juninas e mais duas semanas durante as festas de fim de ano. Mas a partir desta segunda-feira já estamos de volta normalmente”, explicou.

Pela manhã, as atividades funcionam de segunda a sexta-feira, das 5h30 às 7h30. Já nos turnos da tarde e noite, as aulas acontecem de segunda a quinta-feira, das 17h às 19h. O programa também atua em 15 secretarias municipais realizando exercícios de ginástica laboral para os servidores.

Atualmente, o Saúde em Movimento conta com aproximadamente 3,5 mil participantes. Quem tiver interesse em participar, deve procurar um dos pontos e fazer um cadastro junto à equipe. Os locais onde são realizadas as aulas podem ser consultados por meio do link: https://www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/saude%20em%20movimento/