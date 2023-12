Confira os amistosos dos clubes paraibanos de olho na temporada 2024

Os clubes paraibanos já deram início na preparação para a temporada 2024, cada um com seus objetivos e buscando êxito no próximo ciclo, que tem o Campeonato Paraibano para 10 equipes, além de Copa do Brasil, pré-Copa do Nordeste, Copa do Nordeste e as Séries C e D do Campeonato Brasileiro para alguns times. Pensando em deixar seus elencos “no ponto certo” para começar o ano, as diretorias marcaram amistosos, que acontecerão no decorrer deste mês de dezembro. Aqui no Jornal da Paraíba você confere, jogo a jogo, as partidas preparatórias de cada clube.

*Atualizado às 16h30 de 07.dez.2023.

Lista de amistosos dos times paraibanos:

Clube ainda não confirmou sua agenda de amistosos

09.dez | Botafogo-PB x CSP (Maravilha do Contorno)

15.dez | Retrô x Botafogo-PB (CT do Retrô)

23.dez | Botafogo-PB x Santa Cruz-RN (A definir)

30.dez | Botafogo-PB x Retrô (A definir)

17.dez | Campinense x Globo FC (Amigão)

09.dez | Botafogo-PB x CSP (Maravilha do Contorno)

Clube ainda não confirmou sua agenda de amistosos

Clube ainda não confirmou sua agenda de amistosos

Clube ainda não confirmou sua agenda de amistosos

13.dez | Serra Branca x Santa Cruz-RN (CT do Serra Branca)

16.dez | Serra Branca x Santa Cruz (Estádio Amigão)

22.dez | Retrô-PE x Serra Branca (CT do Retrô)

30.dez | América-RN x Serra Branca(CT do América)

Clube ainda não confirmou sua agenda de amistosos

30.dez | Treze x Santa Cruz (Amigão)