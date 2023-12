O período de realização do Maior São João do Mundo foi definido em uma reunião do prefeito com o trade turístico de Campina Grande. A festa de 2024 vai ter um dia a mais que a de 2023, que contou com 32 dias.

De acordo com a prefeitura, foi apresentada como opção para o São João 2024 de Campina Grande as datas de 7 de junho a 7 de julho, mas prevaleceu a escolha pela concentração da festa no mês de junho, com o aproveitamento de um feriado no final de maio.