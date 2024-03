Funjope apoia caminhada no Dia Internacional da Síndrome de Down

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) está apoiando a Caminhada T21, que acontece nesta quinta-feira (21), Dia Internacional da Síndrome de Down. Este ano, o evento traz o tema ‘Chega de estereótipos! Diga não ao capacitismo!’ e será realizado no Busto de Tamandaré, Tambaú. A concentração tem início às 16h e a saída às 17h.

“A Funjope e a Prefeitura de João Pessoa não poderiam deixar de acolher este projeto das famílias e suas crianças com Síndrome de Down. Hoje é um dia especial para elas. Com essa caminhada, nós temos garantido uma certa visibilidade para a questão dessas crianças e desses adultos. Eles têm capacidades e potencialidades para o trabalho, para as artes, para a cultura e várias outras atividades profissionais”, pontua o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele observa que a Fundação participa desse projeto por meio de todo esse estímulo que o prefeito Cícero Lucena dá no sentido de promover a inclusão social. “O prefeito já tem um trabalho de acolhimento e cuidado social em várias áreas, na educação, na saúde, nos direitos humanos, na Secretaria de Desenvolvimento Social. A Funjope participa dessas atividades como forma de integração e de envolvimento para com as crianças com Down e suas famílias”, acrescenta.

A caminhada conta com diversos parceiros, entre eles, a Associação Paraibana de Autismo, Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência (Funad), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Instituto dos Cegos da Paraíba, ACSocial, AME Down, Instituto Primeiro Olhar, Anima, Amor T21, Turma Tá Blz.

“É uma congregação de mãos para realizar a caminhada que acontece há mais de 15 anos. O objetivo é dar visibilidade às pessoas T21, chamar a atenção da sociedade de que eles têm potencialidade para fazer muitas atividades da vida social, educacional, profissional e precisam ter oportunidades. Queremos dar visibilidade à causa, às pessoas com Síndrome de Down com suas diferenças”, afirma Edineide Jezine, uma das organizadoras do evento, mãe de João Pedro, de 19 anos, que é T21. Ela também é membro da ONG Incluir e da Associação AME Down.

Programação – Para animar a caminhada, haverá palhaços, pipoca, pula-pula, atividades diversificadas para crianças pequenas. A caminhada segue até a Gameleira seguindo junto com um trio puxado pela banda Cheiro de Pagode.

“Agradecemos o apoio da Funjope porque este é um trabalho feito por muitas mãos. Iniciamos com um grupo de pais, fomos agregando e hoje fazemos uma caminhada bem bonita e extensiva. O público que estiver na praia está convidado a participar conosco”, completa Edineide Jezine.