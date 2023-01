Saiba onde se vacinar contra a Covid-19 em João Pessoa nesta quinta-feira (19)

Compartilhe















O município de João Pessoa segue com a campanha de vacinação contra Covid-19 nesta quinta-feira (19). Os serviços da rede municipal de saúde funcionam no período das 8h às 22h, ofertando imunizantes de campanha e de rotina. As vacinas estão disponíveis nas Unidades de Saúde da Família (USF), nas Policlínicas Municipais, no Centro de Imunização e no Mangabeira Shopping.

O Disque Vacina funciona de segunda a sexta-feira, pelos números (83) 98600-4815 e 3212-3371, e continuará atendendo para realização de agendamentos apenas de crianças com comorbidades e acamadas, restritas aos leitos.

Documentação para crianças

No momento da vacinação, é necessário apresentar um documento oficial ou certidão de nascimento da criança e cartão SUS.

Locais para vacinação em João Pessoa nesta quinta-feira (19):

Crianças a partir dos seis meses a 2 anos (sem agendamento)

1ª dose: Pfizer

Mangabeira Shopping (pedestres) – 13h às 22h

Crianças a partir dos 3 e 4 anos (sem agendamento)

1ª dose: Coronavac 2ª dose: Coronavac (28 dias)

USF Integrada Cruz das Armas I – 7h às 11h e 12h às 16h

Policlínicas (Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias) – 8h às 16h

Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

Mangabeira Shopping – 13h às 22h

Crianças a partir dos 5 a 11 anos (sem agendamento)

1ª dose: CoronavaC 2ª dose: Coronavac (28 dias)

USF Integrada Cruz das Armas I – 7h às 11h e 12h às 16h

Policlínicas (Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias) – 8h às 16h

Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

Mangabeira Shopping – 13h às 22h

Veja também Campina Grande vacina contra a Covid-19 nesta quarta (18): confira horários e locais

A partir de 12 anos (sem agendamento)

1ª dose: 12+ 2ª dose: Janssen, Astrazeneca (90 dias) e Pfizer (60 dias) 3ª dose: 12+ (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 28 dias da 2ª dose); e trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose) 4ª dose: 30+ (após 120 dias da 3ª dose); trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 120 dias da 3ª dose)

Salas de vacinas nas USFs – 7h às 11h e das 12h às 16h (Exceto as USFs de Ilha do Bispo, Alto do Céu II, Mandacaru VIII, Jardim Planalto, Rosa de Fátima, Cruz das Armas IV, Jardim Saúde e Vieira Diniz)

Mangabeira Shopping (drive e pedestres) – 13h às 22h

Vacinação Domiciliar

Exclusivamente para crianças com comorbidades e restritas ao leito – acamados

Agendamento pelos números: (83) 98600-4815 e 3212-3371

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

covid-19

joao pessoa

vacinação

Jornal da Paraíba

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Saúde

Campina Grande vacina contra a Covid-19 nesta quarta (18): confira horários e locais

Secretaria de Saúde do município dispõe a imunização em diversos pontos espalhados pela cidade.

Saúde

João Pessoa vacina contra a Covid-19 nesta quarta (18); veja horários e locais

Todos os serviços de referência estão abastecidos com o imunizante da Coronavac para crianças de 3 e 4 anos de idade.

Saúde

Alto índice de infestação do Aedes é registrado em mais de 50% dos bairros de Campina Grande

Cruzeiro, Quarenta e Jardim Quarenta são os bairros com mais focos do mosquito. Já o distrito de São José da Mata apresentou baixo risco.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter