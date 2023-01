ASSISTIR Brusque x Marcílio Dias ao vivo FINAL RECOPA Catarinense de 2022, HOJE (11/01) COM IMAGENS

A partida entre Brusque x Marcílio Dias acontece HOJE (11/01) às 20 hs. O mandante da partida é o Brusque que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo RECOPA Catarinense de 2022.

Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos DE hoje,

AO VIVO COM IMAGENS

PALPITES

20:00 Brusque 2 x 1 Marcílio Dias Final

A RECOPA CATARINENSE

A Federação Catarinense de Futebol alterou o horário da terceira edição da Recopa Catarinense, que será disputada entre Chapecoense e Joinville, na Arena Condá. Inicialmente marcada para às 16h (de Brasília), do dia 21 de fevereiro, agora a decisão será às 19h . O jogo único acontece poucos dias antes do início do estadual 2021, marcado para o dia 24.

A Recopa é disputada pelos campeões do Campeonato Catarinense e da Copa Santa Catarina do ano anterior. A Chapecoense, vencedora do estadual, mandará a decisão na Arena Condá contra o Joinville, atual campeão da Copa de SC.

A decisão da Recopa Catarinense vai agitar a noite de domingo aqui na TV NSports com a transmissão ao vivo da partida entre Chapecoense x Joinville. A partida está marcada para acontecer na Arena Condá, às 19h, com o nosso pré-jogo começando às 18h30 com muitas informações das equipes.

A Recopa Catarinense abre a nova temporada do futebol catarinense, que terá o campeonato estadual começando no dia 24 de fevereiro e indo até meados de maio com a decisão. Sobre a Recopa, vale lemgrar que a partida não tem vantagem para nenhum dos dois times e terá penalidades em caso de igualdade no tempo normal.

Venha curtir com a gente o duelo entre o atual campeão catarinense e da Série B do Brasileirão contra o vencedor da Copa Santa Catarina. Vai ser um jogo para lá de especial e você pode conferir tudo aqui com a gente.

Rádios: ouça aqui a transmissão do jogo. Entretanto, o Google e o GE.com também narram os lances do jogo ao vivo. (Nota: as emissoras podem mudar a programação sem aviso prévio)

Início do Campeonato Catarinense com os grandes de SC

O Campeonato Catarinense começou com um clássico entre os dois maiores clubes do estado, Chape e Avaí. O Avaí, que aliás é o atual campeão, ganhando a competição no ano de 2019.

A história do Catarinense

O campeonato é disputado desde 1924. E desde então, Nos últimos 95 anos (desde 1924), a Série A não teve campeão definido em dois anos. Em 1933 o torneio não foi concluído e em 1946 o torneio não foi realizado. O Figueirense é o maior campeão, com 18 títulos. Todavia, o Avaí tem 17, Joinville 12, Criciúma 10 e Chape 6.

Depois da paralisada do campeonato catarinense por conta do Coronavírus, o campeonato retornou nesta quarta-feira 08/07 com partidas, claro, sem público ainda e com regras muito bem definidas com especialistas em saúde e com o governo do estado, além das prefeituras dos times envolvidos. O Catarinense foi o segundo grande campeonato no Brasil a retornar, o primeiro foi o Carioca.

