Infraestrutura

Prefeito entrega pavimentação de sete ruas no entorno do Parque Bosque das Águas, em Mangabeira

18/01/2023 | 19:35 | 54

A lama e os alagamentos já fazem parte do passado na vida dos moradores do entorno do Parque Bosque das Águas, em Mangabeira. Acostumados a sofrer nos períodos de chuva, eles agora contam com ruas pavimentadas e com toda a infraestrutura. Na noite desta quarta-feira (18), o prefeito Cícero Lucena e o vice-prefeito Leo Bezerra entregaram as obras de sete vias. Com isso, a atual gestão chega à marca de 161 obras de infraestrutura entregues à população com o novo padrão de qualidade.

“É motivo de alegria voltar a este local e ver a diferença que nosso trabalho fez na vida dessas pessoas. Nossa preocupação é identificar os problemas e buscar soluções. Os moradores destas ruas podem voltar a dormir tranquilos, independente do tempo que faça, pois suas ruas não vão mais sofrer com alagamentos e lamaçais”, destacou Cícero Lucena.

Foram inauguradas as ruas Dra. Neusa Brilhante, Helvecio P. de Azevedo, José Geraldo Bastos da Cruz, Empresário Antônio Dias Neto, Maria Noêmia Bezerra Trindade, Irene Maria de Lira Silva e Francisco Ribeiro de Prado. As vias receberam pavimentação em paralelepípedo, drenagem, padronização de calçadas e acessibilidade. O investimento foi de R$ 1,5 milhão.

O vice-prefeito Leo Bezerra lembrou que visitou a região muitas vezes e ouviu as demandas da população. “As pessoas mostravam a situação de suas casas invadidas pela água da chuva e perguntavam: o que é que vocês vão fazer? Levei ao prefeito, mostrei as fotos e avançamos para solucionar. Hoje está aqui a resposta”, afirmou.

A técnica de enfermagem Ivoneide da Silva, 43 anos, contou que mora na Rua Dra. Neusa Brilhante Moura há 20 anos. “Vim aqui agradecer pela conquista da nossa rua. Na chuva tudo alagava, carros atolavam, fora o risco de assalto, pois tinha muito mato. Hoje, está maravilhoso, ando tranquila e me sinto segura”, declarou.

Estiveram presentes o deputado estadual João Gonçalves e os vereadores Odon Bezerra, Bosquinho, Rinaldo Maranhão e Benilton Lucena, além dos secretários municipais de Planejamento, José William Montenegro, e o executivo de Infraestrutura, Luciano Pereira, entre outros auxiliares da gestão municipal.