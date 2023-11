Semana começa com equipes da Emlur atuando em mais de 30 localidades com zeladoria e limpeza urbana

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) inicia a semana com equipes distribuídas em mais de 30 bairros da Capital executando serviços de zeladoria e limpeza urbana. Os trabalhos, que também acontecem em pontos estratégicos dessas localidades, como o entorno de creches, escolas e praças, além dos grandes corredores, teve início às 7h desta segunda-feira (27) e seguem até as 16h, conforme a escala do dia por área.

Os agentes de limpeza responsáveis pela remoção de resíduos de poda de árvores e entulhos estão distribuídos em 20 bairros da Capital e pontos estratégicos da região, com serviço manual e uso de maquinário. Na programação constam: Bessa, Bairro dos Estados, Pedro Godim, Portal do Sol, Alto Do Céu, Valentina, Nova Mangabeira, Paratibe, Muçumagro, Gramame, Colina do Sul, Bancários, Jardim São Paulo, Anatólia, Rangel, Jardim Cidade Universitária (I e II), Funcionários, João Paulo II, Baixo Roger, Varadouro, além do entorno da Energisa e corredores da dessas regiões.

Já as equipes de zeladoria (capinação, roço, varrição e pintura de meio-fio) estão nas seguintes localidades: Pedro Gondim, Brisamar, Muçumagro, Bairro dos Estados, Tambauzinho, Miramar, Portal do Sol, Jacarapé, Gervásio Maia, Cidade Verde, Novo Geisel e na Avenida Hilton Souto Maior.

A população pode solicitar os serviços da Emlur pelos telefones 3213 4237 e 3213 4238 e pelo aplicativo João Pessoa na Palma da Mão. Outra opção é pelo site da Prefeitura de João Pessoa, na plataforma Prefeitura Conectada. O usuário deve clicar em “Atendimento ao Cidadão” e, em seguida, “Zeladoria”, por meio do endereço https://joaopessoa.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=10