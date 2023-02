THE MASKED SINGER 3: DESCOBRIMOS QUEM É Abelha-Rainha

Mais um dia de The Masked Singer Brasil é o público quer saber quem são os personagens de hoje. Então, alguns nós descobrimos e outros são palpites.

Abelha-Rainha – Ludmilla, Aline Rosa, Pitty – MELHORES PALPITES

Capivara (Solange Couto). Ela PODERÁ SER eliminada hoje ou a próxima semana

Marisa Orth e Daniel Boaventura formam a dupla Romeu & Julieta.

Outros palpites

Romeu e Julieta – Belo e Gracyanne, Marisa Orth e Daniel Boaventura, Diogo Nogueira e Paolla Oliveira

Nosso Palpite e Suculentos – Banda Melim

Milho

Palpite esse ainda não descobrimos, mas apostamos ser Milho de Milhões… o comendador. Alexandre Nero

CAPIVARA

De jeans rasgado, guitarra e spikes, o Dinossauro chega ao ‘The Masked Singer’ cheio de estilo. Ele é uma estrela do rock e está sempre preparado para fazer um grande show com seu cabelo moicano.

São eles: Broco Lee (Erica Januza), Capivara (Solange Couto), Circo, Coruja, Dinossauro, DJ Vitória-Régia (Flay), Filtro de Barro, Galo, Milho de Milhões, Vovó Tartaruga, Abelha-Rainha, Coelho (Paulo Betti), a dupla Romeu e Julieta (Marisa Orth e Daniel Boaventura) e, pela primeira vez, o trio Os Suculentos vão encantar e despistar suas verdadeiras identidades do público e dos jurados Sabrina Sato, Taís Araujo, Mateus Solano e Eduardo Sterblitch.

Segundo o colunista André Romano, do “Observatório da TV”, quem usa a fantasia de DJ Vitória-Régia é a ex-BBB Flay, nascida Flayslane Raiane Pereira da Silva em 19 de outubro de 1994 em Nova Floresta, na Paraíba. A ex-BBB começou a trabalhar aos 13 anos e, cinco anos depois, deixou a casa dos pais para seguir na carre artística.

Outros palpites:

Quem é a Vitória-Régia? Karol Conká Sophie Charlotte Luisa Sonza Flay Ana Castela

Quem é a vovó tartaruga?

Durante a estreia da nova temporada do “The Masked Singer Brasil”, nas telinhas da Globo no domingo (22), a produção atiçou a curiosidade do público em torno da tartaruga mascarada que subiu ao palco e fez com que boa parte dos fãs especulassem que pode se tratar de Heloisa Périssé — que já participou da atração.

MAis uma temporada incrível do The MAsked Singer e nós estamos trabalhando para tentar descobrir quem são os mascarados. Claro, não é fácil, pois há um contrato de confidencialidade a ponto de que, quem não cumprí-lo pode perder o cachê e ainda ter que pagar uma multa.

PALPITES DO PÚBLICO

Com tantos participantes carismáticos, alguns já são queridinhos dos telespectadores. Eles arrasaram em suas apresentações e conquistaram a preferência de muita gente.

Nas redes sociais, os internautas estão surpresos com o nível de dificuldade dessa edição. De fato, as dicas estão mais difíceis, por isso há uma série de palpites.

Veja quem são os mascarados mais falados:

Coruja – Bruno Mazzeo, Érico Brás, Marcelo Tas

Filtro de Barro – Rodrigo Simas, Arlindinho, Diego Hypólito

DJ Vitória Régia – Flay, Leilah Moreno, Luíza Sonza

Circo – Marcos Frota, Fernando Fernandes

Romeu e Julieta – Belo e Gracyanne, Marisa Orth e Daniel Boaventura, Diogo Nogueira e Paolla Oliveira

Galo – Xamã, Vladimir Brichta, Gil do Vigor

Vovó Tartaruga – Betty Gofman, Katiuscia Canoro, Pocah

Dinossauro – Felipe Dylon, Supla, Lucas Lucco

Capivara – Susana Vieira, Solange Couto, Valesca Popozuda

Abelha-Rainha – Ludmilla, Aline Rosa, Pitty

Suculentos – Banda Melim, Família Blanco (Lua, Ana Terra e Daniel), Família Gil (Flora, Bela e Francisco)

Apresentado por Ivete Sangalo, o The Masked Singer Brasil vai ao ar todo domingo, às 15h45. Os jurados dessa temporada são Sabrina Sato, Eduardo Sterblitch, Taís Araújo e Mateus Solano.

