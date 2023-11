Matrículas para veteranos em escolas municipais começam em Campina Grande

As matrículas para alunos veteranos das escolas da rede municipal de Campina Grande para o próximo ano começaram nesta segunda-feira (27). O processo deve ser feito de forma presencial, nas próprias unidades educacionais.

Essa confirmação de matrículas pode ser feita até o dia 15 de dezembro. Nesse caso, os pais serão convocados para renovar as matrículas do estudante que for menor de idade. Os alunos que são maiores de idade devem fazer a própria matrícula.

Para fazer a confirmação, é necessária a atualização do comprovante de residência e apresentação do laudo médico, no caso de estudantes com deficiência.

A Secretaria Municipal de Educação também divulgou o cronograma para outros grupos.

A transferência de alunos entre escolas deve ser feita entre os dias 2 e 17 de janeiro de 2024. Os interessados devem ir até a escola onde o aluno cursou o ano letivo de 2023.

Já a matrícula dos estudantes novatos será feita no período entre 18 a 31 janeiro do ano que vem. É necessário que os pais e responsáveis pelos estudantes apresentem os seguintes documentos:

Cópia da certidão de nascimento/certidão de casamento;

Carteira de vacinação ou Atestado atualizado;

Duas fotos 3×4;

Cópia de comprovante de guarda ou tutela (se for o caso);

Cópia do comprovante de residência;

Cartão SUS;

Cartão Saúde de Verdade;

Cartão Auxílio Brasil;Número do NIS do estudante;CPF e Identidade do estudante;

Cópia do laudo médico para estudantes com deficiência referente à Classificação Internacional de Doença (CID).