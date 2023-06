Urgência e emergência

Samu-JP registra mais de 9,4 mil ligações na primeira quinzena de junho

24/06/2023 | 08:00 | 42

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de João Pessoa (Samu-JP) recebeu 9.454 ligações na primeira quinzena do mês de junho, segundo o Setor de Estatísticas. Desse total, quase mil foram trotes. Para 163 usuários foram dadas orientações e para 755 foram enviadas viaturas para realizar o atendimento presencial. Os pacientes foram em sua maioria homens – 56%.

De acordo com o setor de Estatística do Samu-JP, os acidentes de trânsito figuram no topo das demandas, com mais de 180 atendimentos, seguido pelos atendimentos a paciente psiquiátricos, com 112 chamadas e 37 casos de pessoas com problemas respiratórios, além de 25 vítimas de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e quatro pessoas com queimaduras.

O Samu-JP também atendeu 27 pessoas com Parada Cardiorrespiratória ou Infarto Agudo do Miocárdio (PCR/IAM), um deles foi o atendimento a um jovem de 19 anos, na praia do Poço, em Cabedelo, Região Metropolitana de João Pessoa, quando as equipes conseguiram reverter uma parada cardíaca. Foram utilizadas duas equipes – a USB 11 da Base Cabedelo e a USA 01 da Base Central de João Pessoa.

Número– Contando com equipes que reúnem médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e condutores socorristas, o Samu-JP é acionado pelo número 192 e busca chegar rapidamente à vítima, após a ocorrência de uma situação de urgência ou emergência, seja de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras, fazendo os atendimentos em qualquer lugar. A ligação para 192 e o atendimento são gratuitos e funcionam 24 horas.

O coordenador geral do Samu de João Pessoa, o médio Galileu Machado, lembra dá importância de estarmos atentos as diversas situações quando for acionar a equipe do Sam-JP.

Em caso de acidente de trânsito, por exemplo, deve ser verificada a quantidade de vítimas, o estado de consciência delas e se alguma está presa às ferragens. É importante também sinalizar as vias com galhos de árvore e triângulo de sinalização, para evitar outro acidente. Em caso de acidente com motos, o ideal é não tocar na vítima, não retirar o capacete e nem dar água. Essas medidas são para evitar o agravamento do quadro do paciente.

Outra situação em que se deve ter atenção e acionar o Samu rapidamente é quando houver suspeita de Infarto ou Acidente Vascular Cerebral (AVC). Os sintomas mais comuns são a alteração súbita na fala, perda de força em um lado do corpo e desvio da comissura labial.

QUANDO ACIONAR O SAMU

• Na ocorrência de problemas cardiorrespiratórios;

• Intoxicação/envenenamento;

• Queimaduras graves;

• Ocorrência de maus tratos;

• Trabalho de parto;

• Tentativas de suicídio;

• Crises hipertensivas/dores no peito súbitas;

• Afogamentos;

• Choque elétrico;

• Suspeita de Infarto ou AVC

• Agressão por arma de fogo ou arma branca;

• Acidentes de Trânsito;

• Soterramento/desabamento;

• Crises convulsivas;

• Transferência inter-hospitalar de doentes graves;

• Outras situações consideradas de urgência ou emergência, com risco de morte, sequela ou sofrimento intenso.